高雄農產加入電商市場 鮮果禮盒通通有

2019-01-29 07:54 聯合報 記者 聯合報 記者 謝梅芬 ╱即時報導



因應電商時代的來臨，高雄市政府農業局在蜜棗產季先與南農電鋪合作，推出「幸福棗上門」禮盒訂購網站，現在更把所有的農產品集合在「高雄好物、送禮首選」網頁上，讓消費者一次逛個夠。

在電商時代，動動手指東西就寄到家裡來，不滿意再動動手指，就可以輕鬆退換貨，這麼簡單事情，對於農產品卻是相當不容易的過程。

高雄市農業局農產品是具有新鮮度的活商品，從採收後到送達消費者手上必須全程保鮮，絲毫馬虎不得，而如果消費者不滿意要退貨，對於無法回收的農產品，農家也只能認賠。因此，如何建立完善的電商制度，能夠同時保障消費的權益，又能兼顧農民的收益，一直是農產品在電商時代的困境。

今年農業局與南農電鋪合作推出「幸福棗上門」禮盒訂購網站，提供一個專業電商平台讓農產品上架，推出全新的線上刷卡及貨到付款服務，讓消費者能夠方便且直覺性的使用，目前銷量已超過2000盒，未來預計在玉荷包荔枝產季，也將推出電商平台供民眾選購。

除了蜜棗、小番茄、玉荷包荔枝等當季鮮果外，能常年性販售的農產加工品禮盒也常有民眾提出購買需求。為了回應民眾的需求，農業局建立「高雄好物、送禮首選」網頁，集合高雄在地的農特產品，包括蜂蜜、內門龍鳳酥、大樹鳳荔酥、甲仙梅宴芳禮盒、美濃米禮盒、田寮月之鄉鹹豬肉等等，讓民眾可以在這裡一次逛個夠。