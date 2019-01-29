貨賣出去！閩台農產品市場盼農漁產品對接泉州市場

2019-01-29 07:49 聯合報 記者 聯合報 記者 謝梅芬 ╱即時報導



高雄市長韓國瑜上任以來，為實踐高雄市貨賣得出去的承諾，高雄市農業局長吳芳銘積極爭取海外市場，昨天下午福建閩台農產品市場董事長王世哲就到高雄看農、漁產品，對於高雄農漁產品的品質精良表示高度興趣，希望能進一步合作，建立一個高雄農漁產品對接泉州市場的模式。

高雄市農業局說，未來雙方可建立平台，讓前來高雄旅遊的大陸遊客，能夠在返回大陸之後，在泉州市場進行貨品提貨或配送。

福建閩台農產品市場，是大陸福建省首家海峽兩岸商品、農產品交易物流中心，主要是進行水產、肉品、鮮果批發市場並兼營電子商務。

市場建築面積總計13.5萬平方公尺，規樣頗大，董事長王世哲28日下午，拜訪高雄市政府農業局長吳芳銘與海洋局長黃登福，隨即前往永安區漁會瞭解高雄石斑魚產地與高雄海味冷凍水產品，並到往蓮池潭畔的高雄物產館參觀高雄農特產精品，期待推動雙方合作。

王世哲稱讚高雄農漁產品的品質精良，未來可進一步合作，建立一個高雄農漁產品對接泉州市場的模式，讓前來高雄旅遊的大陸遊客，在返回大陸後，在泉州市場進行貨品提貨或配送。