親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

紐時：從一個小螺絲看蘋果為何無法在美國製造

貨賣出去！閩台農產品市場盼農漁產品對接泉州市場

2019-01-29 07:49聯合報 記者謝梅芬╱即時報導

高雄市長韓國瑜上任以來，為實踐高雄市貨賣得出去的承諾，高雄市農業局長吳芳銘積極爭取海外市場，昨天下午福建閩台農產品市場董事長王世哲就到高雄看農、漁產品，對於高雄農漁產品的品質精良表示高度興趣，希望能進一步合作，建立一個高雄農漁產品對接泉州市場的模式。

高雄市農業局說，未來雙方可建立平台，讓前來高雄旅遊的大陸遊客，能夠在返回大陸之後，在泉州市場進行貨品提貨或配送。

福建閩台農產品市場，是大陸福建省首家海峽兩岸商品、農產品交易物流中心，主要是進行水產、肉品、鮮果批發市場並兼營電子商務。

市場建築面積總計13.5萬平方公尺，規樣頗大，董事長王世哲28日下午，拜訪高雄市政府農業局長吳芳銘與海洋局長黃登福，隨即前往永安區漁會瞭解高雄石斑魚產地與高雄海味冷凍水產品，並到往蓮池潭畔的高雄物產館參觀高雄農特產精品，期待推動雙方合作。

王世哲稱讚高雄農漁產品的品質精良，未來可進一步合作，建立一個高雄農漁產品對接泉州市場的模式，讓前來高雄旅遊的大陸遊客，在返回大陸後，在泉州市場進行貨品提貨或配送。

高雄市農業局表示，如能建立平台，高雄的貨要賣到大陸去就更方便了。

福建閩台農產品市場董事長王世哲就到高雄看農、漁產品，對於高雄農漁產品的品質精良表...
福建閩台農產品市場董事長王世哲就到高雄看農、漁產品，對於高雄農漁產品的品質精良表示高度興趣。圖／高雄市農業局提供
分享
福建閩台農產品市場董事長王世哲就到高雄看農、漁產品，對於高雄農漁產品的品質精良表...
福建閩台農產品市場董事長王世哲就到高雄看農、漁產品，對於高雄農漁產品的品質精良表示高度興趣，希望能進一步合作，建立一個高雄農漁產品對接泉州市場的模式。圖／高雄市農業局提供
分享

高雄市福建吳芳銘
【限時】春節出遊、賞名畫！免費送你去《俄羅斯普希金特展》→

相關新聞

與健力協會合辦比賽受阻 館長轟「高雄市府就是垃圾」

2019-01-29 10:10

高雄農產加入電商市場 鮮果禮盒通通有

2019-01-29 07:54

月世界步道晃 汛期前修復

2019-01-29 00:17

三地門遷墓案判國賠 鄉所不上訴

2019-01-29 00:07

去高雄 暢遊4條文化路線

2019-01-28 23:23

高雄遊戲創作營 日本組團觀摩

2019-01-28 23:15

春節疏運…旗鼓渡輪管制燃油機車 計程車加收50

2019-01-28 23:10

打造高雄新形象 新聞局吉祥物相中柴犬

2019-01-28 21:16

影／高雄青年路懸日夕陽再現 景色美不勝收

2019-01-28 19:47

閒置三年！屏東演藝廳商場 成閱讀新地標

2019-01-28 19:42

首例！祖墳被拆獲國賠「兩公約」保障原民文化權

2019-01-28 18:59

黑琵度冬濕地蓋電廠 環團籲高市府正視

2019-01-28 18:37

高雄空污元凶 環團促除役興達電廠

2019-01-28 17:23

女星張俐敏到高雄 明與韓國瑜看崗山之眼

2019-01-28 16:12

港客指控高雄「黑心店」 業者：再惡意指控絕不姑息飯

2019-01-28 15:43

三地門遷葬粗暴判國賠 鄉長道歉：承擔責任不上訴

2019-01-28 14:34

今年花期亂套 種花像跟老天對賭

2019-01-28 14:33

高雄氣爆地景藝術遭批 尹立：抹黑受害者還算是人嗎？

2019-01-28 08:56

種花像跟老天爺賭博 今年杉林花田過新年來賞正對時

2019-01-28 08:11

高雄市2月名人帶路是她 漢來美食掌門人林淑婷

2019-01-28 07:29

未婚男女聯誼 夜騎200公里

2019-01-27 23:48

台灣燈會電光蟲 再生能源供電

2019-01-27 23:32

賞花活動 學者：應更有彈性調整

2019-01-27 23:29

春節花季像押寶 年年跟老天賭

2019-01-27 23:25

屏東市區馬路大整容惹民怨 市公所：趕燈會前完成

2019-01-14 14:13

羊肉爐+豆瓣醬？高雄岡山是個什麼様的地方？

2018-11-14 20:00
看更多

熱門文章

影／韓國瑜要來了 謝龍介宣布韓過年後來台南合體

2019-01-28 18:01

私人秘境落羽松樹林封閉 地主批遊客製造垃圾又亂停車

2019-01-28 15:36

寶島時代村復活？ 夜市大亨江欽良：5月有機會「復村」

2019-01-28 18:08

內灣老街春節湧車潮 在地警察告訴你那裡免費好停車

2019-01-28 12:15

影╱蔡政府最有感政策是這項 家長：解決經濟壓力有誠意

2019-01-28 15:07

與健力協會合辦比賽受阻 館長轟「高雄市府就是垃圾」

2019-01-29 10:10

影╱張麗善為雲林垃圾找出路 將打包2萬公噸垃圾

2019-01-28 19:01

影╱「3000000」是啥？ 大台南「小黃公車」白河線有玄機

2019-01-28 17:28

恐國運籤引爭議 南鯤鯓代天府豬年只抽不解

2019-01-28 12:22

女星張俐敏到高雄 明與韓國瑜看崗山之眼

2019-01-28 16:12

港客指控高雄「黑心店」 業者：再惡意指控絕不姑息飯

2019-01-28 15:43

人生如走馬燈來來去去 黃玉垣讓彰檢脫胎換骨獲高陞

2019-01-28 19:48

貨賣出去！閩台農產品市場盼農漁產品對接泉州市場

2019-01-29 07:49

扭轉計程車刻板印象 高顏值「北漂」3姊妹返鄉闖出名號

2019-01-29 00:00

影／高雄青年路懸日夕陽再現 景色美不勝收

2019-01-28 19:47

打造高雄新形象 新聞局吉祥物相中柴犬

2019-01-28 21:16

三地門遷葬粗暴判國賠 鄉長道歉：承擔責任不上訴

2019-01-28 14:34

守護91家金融機構 豐原警分局守望16天

2019-01-28 11:34

黑琵度冬濕地蓋電廠 環團籲高市府正視

2019-01-28 18:37

影╱荒地變球場 竹市左岸棒球場今啟用

2019-01-28 15:48

日前消風暫停展出 竹市「蓋亞」地球今強勢回歸

2019-01-28 12:48

高雄農產加入電商市場 鮮果禮盒通通有

2019-01-29 07:54

太保市花海節浪漫夢幻 市長：自然美勝花博整型美

2019-01-28 11:12

塭仔圳鐵皮工廠整頓 新北傾力推市地重劃

2019-01-28 23:52

首例！祖墳被拆獲國賠「兩公約」保障原民文化權

2019-01-28 18:59

韓流發威 新北市藍議員憂招商不如高雄

2019-01-28 19:59

翁章梁駕特斯拉 高鐵低碳轉運中心啟用驚呼連連

2019-01-29 10:21

大台南小黃公車 白河、玉井先行

2019-01-28 23:34

兩岸太極文化交流 培養小學生專注力

2019-01-28 13:12

影／雲嘉南分署職訓木工家具首賣 2小時搶購一空

2019-01-28 19:47

苗栗茶園冬景！ 魯冰花吸客來、貓裏紅茶賣出去

2019-01-28 14:26

影╱南北合唱金牌同台飆歌 城鄉兩世界風格大不同

2019-01-28 15:48

閒置三年！屏東演藝廳商場 成閱讀新地標

2019-01-28 19:42

台南大廟仁壽宮春節推保生文化祭 萬個開運金大放送

2019-01-28 14:06

螺鈿技藝成竹市無形文化資產 獲中央補助保存

2019-01-28 14:08

淡水楓樹湖木蓮花綻放 年節走春好去處

2019-01-28 20:02

因為「友伴計畫」 精神病患：生病20年來第一次有工作

2019-01-29 08:58

去高雄 暢遊4條文化路線

2019-01-28 23:23

遠東全家福內壢廠展售只剩兩天 保暖商品超值購

2019-01-29 09:12

3姊妹返鄉 幫父親計程車行轉型

2019-01-28 23:30
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top