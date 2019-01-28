NET封館選新衣玫琳凱送學用品 家扶社工難掩激動

2019-01-28 19:45 聯合報 記者 聯合報 記者 潘欣中 ╱即時報導



近來天氣冷颼颼，屏東恆春半島家扶兒心裡卻是暖呼呼，他們最近先後收到2份歲末禮物，先是NET服飾公司東港店特別為家扶兒封館1個半小時，讓他選購新衣過好年，接著是美商玫琳凱化妝品公司送來實用的文具用品；恆春中心社工說，近兩年公益社團均面臨愛心「縮水」的困境，收到這2份愛心不間斷的禮物，心情特別激動。

NET服飾店為讓家境貧困的經濟弱勢兒少能過新年穿新衣，董事長黃文貞10年前開始，捐贈各地家扶中心每名家扶兒2000元的服飾提貨券；屏東恆春鎮距離最近的東港分店有70公里遠，恆春分區扶幼委員特別贊助2台遊覽車，為80名家扶兒包車北上選購新衣，感受善心人滿滿的關懷。

「看孩子挑新衣時的興奮表情，就知道他們內心有多麼盼望！」恆春分區扶幼主委董瑞萍說，一般家庭為孩子換新衣稀鬆平常，但對經濟弱勢家庭的家長，卻是能省則省的奢侈品，很多孩子的衣服不是一穿多年、二手衣，就是廉價的地攤貨，這次讓他們選購時尚流行的服飾，每個人的眼晴都發亮。

美商玫琳凱化妝品公司日前連續13年送愛到恆春半島，為家扶帶來包含書包、水壺及檯燈的學用品組合；督導楊素慎說，希望孩子在新學期可以背新書包、用新檯燈，帶著新氣象開心上學，透過年年不間斷的學用品的補充，助孩子克服求學道路上的障礙，不因環境困苦，阻礙築夢的希望。