閒置三年！屏東演藝廳商場 成閱讀新地標

2019-01-28 19:42 聯合報 記者 聯合報 記者 江國豪 ╱即時報導



屏東最大書店「讀者城市」今天下午開幕，店內陳列近三千本精裝書，僅供民眾進店閱讀不對外販售，讓屏東演藝廳已閒置3年的商場空間，成為屏東愛書者的新天堂。

一本本陳列架上的精裝讀物，光是書的封面就像一幅幅美麗的畫作妝點了館內的壁面。精裝書籍一般在坊間書店中單價較高；大部分都是封膜的狀態，讀者很難有機會閱覽。

大中企業總經理劉彥甫說，特別挑選大量以圖片為主的精裝書，讓讀者們可以無限的翻閱探索他們想要閱讀的書籍。希望打破以往賣書的經營模式，更希望可以將這麼棒的讀物讓更多人可以在館內自在的閱讀，讓藝術、文學及美學充滿在這國境之南，這就是讀者城市的初衷。

屏東縣長潘孟安表示，屏東演藝廳藝術商場閒置3年，大中圖書的進駐以｢不賣書的書店」概念，營造舒適閱讀的空間，演藝廳也從今年4月起固定每週舉辦音樂賞析、戶外表演與市集活動，提供縣民藝文休閒、美學陶冶的場域。

讀者城市，為南台灣首創閱讀文創館，館內空間蘊含了各國城市風格特色，有巴黎優雅的氛圍、羅馬繁華的莊嚴、紐約復刻的活潑、及東京世代的流行，不同區域，讓讀者們可以自由地找到今天想在那座城市的氛圍中閱讀，更收藏了近三千冊的精裝書及世界限量典藏書。