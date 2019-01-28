首例！祖墳被拆獲國賠「兩公約」保障原民文化權

2019-01-28 18:59 聯合報 記者 聯合報 記者 江國豪 ╱即時報導



三地門鄉公所強拆公墓，受害鄉民提出國賠，因「兩公約」揭示保障原住民文化獲判勝訴。圖／本報資料照片 分享 facebook

三地門鄉公所105年粗暴進行公墓拆遷，28名受害鄉民組成自救會提出國賠訴訟案，在公墓拆遷滿三周年之際，獲得法院判決勝訴，鄉公所認錯，由鄉長向受害鄉民道歉，並表示不再提起上訴。

自救會委任律師林三加說，這是國內法院首次以聯合國「兩公約」（公民與政治權利國際公約、經濟社會文化權利國際公約）保障原住民族文化權的判決，將抽象的文化權具體化成為人格權的一部分，成為未來原住民文化權受損求償的參考案例。

判決書中指出，依照公民與政治權利國際公約第27條及經濟社會文化權利國際公約第15條第1 項第1 款規定，均明白承認原住民族文化權保障為普世價值。因此，原住民族之殯葬文化及信仰（傳統習俗），有其歷史淵源與文化特色，為促進各族群間公平、永續發展，允以多元主義之觀點、文化相對之角度，以建立共存共榮 之族群關係，尤其在原住民族傳統領域土地內，依其殯葬文及信仰之行為，自當給予較高之尊重及保障。

自救會委任律師林三加，過去曾為知本部落公墓拆遷案進行法律扶助，林說，這次國賠訴訟當中，除了針對公墓拆遷的程序合法性提出訴訟，更提出「人格權受損」請求精神撫慰。法院以兩公約揭示保障原住民文化權，等同將「抽象」的文化權具體化，成為人格權的一部分，當文化權受到侵害即可提出「侵害排除」及「精神撫慰」。

自救會召集人達努巴克說，原住民喪葬文化中並沒有「二次葬」的案例可循，當先人的骸骨被以違法粗暴的方式挖出時，彷彿就像綿羊的毛被剃光了不知所措。起初提出國賠就是基於相信法律對「程序合法」不容有誤，即使遭到村民質疑不合群，仍堅持捍衛權益。每一次出庭，從法官緩慢的口吻中，一字一句講出原住民權益該受到保障，就彷彿在上治療課程。

公墓拆遷案受害人董春玉說，領到精神撫慰金11萬賠償金後，打算另外選址，為先人們修好墳墓，但願意接受鄉長代表鄉公所的道歉。