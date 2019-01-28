親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

黑琵度冬濕地蓋電廠 環團籲高市府正視

2019-01-28 18:37聯合報 記者王昭月╱即時報導

全球黑面琵鷺數量遞減，台灣2處重要越冬濕地也因台電打算興建新的燃媒電廠面臨不保，高雄鳥會等環保團體連袂向高雄市工務局請命，呼籲共同保護黑面琵鷺，避免高市府長久以來推動的溼地廊道政策遭到「破窗」命運！

高雄鳥會、台南鳥會、濕地聯盟、美濃愛鄉、茄萣生態文化協會、地球公民等環保團體今天拜會高雄市工務局長吳明昌，表達「救空品、護濕地」立場。

環團表示，黑琵是濕地代表性物種，去年全球普查僅剩3941隻，台灣雖有2195隻，佔全球數量的55%，獲許多國外友人指名觀賞，但近年高雄永安及茄萣2處黑琵重要的度冬地也減少406隻。目前台電打算在永安濕地北側78公頃用地興建新的燃氣電廠，更將造成黑琵生態不保。建請高市府，要求台電燃氣機組應在原址更新，除此先拆除老舊燃煤機組，以達到空汙減量。

台灣濕盟祕書長鄭仲傑說，永安溼地原有130公頃，現在重新公告的面積僅有41公頃加上15公頃的緩衝區。剛完成黑琵調查的茄萣生態文化協會總幹事鄭和泰說，永安溼地現只有68隻黑琵，較先前濕地北側未抽乾時足足少了100隻。

高雄鳥會總幹事林昆海表示，永安溼地與濕萣濕地是南台灣非常重要的賞鳥景點與重要候鳥棲地，不應只是地方級的濕地，而應升級為國家級濕地。

也是醫師的台南鳥會理事長潘致遠表示，燃煤發電廠產生的有害物質遠高於燃氣電廠，基於維護民眾健康，興達電廠燃煤機組希能提前除役，更新時也別再破壞永安濕地。美濃愛鄉協會前理事長劉孝伸說，溼地也是重要的滯洪池，是寶貝，不是負擔，市府應予正視。

地球公民基金會副執行長王敏玲邀請務局長吳明昌參加2月19日環評專案小組第3次會議，與環團一起讓永安區豐富的鳥況與生態環境成為觀光亮點及高雄面向國際的驕傲。吳明昌表示市府一定會重視民間的聲音，尋求雙贏的發展策略。

高雄鳥會等民間團體拜會高雄市工務局長吳明昌（左六），表達搶救濕地的立場。記者王昭...
高雄鳥會等民間團體拜會高雄市工務局長吳明昌（左六），表達搶救濕地的立場。記者王昭月／翻攝
分享
高雄永安及茄萣兩處濕地，是黑面琵鷺重要度冬地點。圖／高雄鳥會提供
高雄永安及茄萣兩處濕地，是黑面琵鷺重要度冬地點。圖／高雄鳥會提供
分享
據環團調查，台灣黑面琵鷺的數量，未增反減。圖／高雄鳥會提供
據環團調查，台灣黑面琵鷺的數量，未增反減。圖／高雄鳥會提供
分享

濕地台電黑面琵鷺
【限時】春節出遊、賞名畫！免費送你去《俄羅斯普希金特展》→

相關新聞

打造高雄新形象 新聞局吉祥物相中柴犬

2019-01-28 21:16

影／高雄青年路懸日夕陽再現 景色美不勝收

2019-01-28 19:47

閒置三年！屏東演藝廳商場 成閱讀新地標

2019-01-28 19:42

首例！祖墳被拆獲國賠「兩公約」保障原民文化權

2019-01-28 18:59

高雄空污元凶 環團促除役興達電廠

2019-01-28 17:23

女星張俐敏到高雄 明與韓國瑜看崗山之眼

2019-01-28 16:12

港客指控高雄「黑心店」 業者：再惡意指控絕不姑息飯

2019-01-28 15:43

三地門遷葬粗暴判國賠 鄉長道歉：承擔責任不上訴

2019-01-28 14:34

今年花期亂套 種花像跟老天對賭

2019-01-28 14:33

高雄氣爆地景藝術遭批 尹立：抹黑受害者還算是人嗎？

2019-01-28 08:56

種花像跟老天爺賭博 今年杉林花田過新年來賞正對時

2019-01-28 08:11

高雄市2月名人帶路是她 漢來美食掌門人林淑婷

2019-01-28 07:29

未婚男女聯誼 夜騎200公里

2019-01-27 23:48

台灣燈會電光蟲 再生能源供電

2019-01-27 23:32

賞花活動 學者：應更有彈性調整

2019-01-27 23:29

春節花季像押寶 年年跟老天賭

2019-01-27 23:25

影／ 慈暉園資源不足 韓國瑜：結合社會資源助弱勢

2019-01-27 20:58

辦未婚單車長途挑戰賽 超鐵執行長快被紅色炸彈炸暈

2019-01-27 18:26

高雄民眾踢馬路標線斷數截 原來是自來水挖路沒鋪好

2019-01-27 17:41

台灣燈會30年來首次 綠能環保燈區用電不求人

2019-01-27 17:07

影／看到韓國瑜她哭了 長者訴說照顧35歲障礙兒苦在心裡

2019-01-27 15:54

屏東熱博估湧入200萬人潮 警方交通疏導繃緊神經

2019-01-27 12:09

饒慶鈴團隊引進高醫進駐南迴偏鄉 台東民眾都稱讚

2019-01-27 11:56

屏東市區馬路大整容惹民怨 市公所：趕燈會前完成

2019-01-14 14:13

羊肉爐+豆瓣醬？高雄岡山是個什麼様的地方？

2018-11-14 20:00
看更多

熱門文章

高雄氣爆地景藝術遭批 尹立：抹黑受害者還算是人嗎？

2019-01-28 08:56

私人秘境落羽松樹林封閉 地主批遊客製造垃圾又亂停車

2019-01-28 15:36

影／韓國瑜要來了 謝龍介宣布韓過年後來台南合體

2019-01-28 18:01

高雄市2月名人帶路是她 漢來美食掌門人林淑婷

2019-01-28 07:29

寶島時代村復活？ 夜市大亨江欽良：5月有機會「復村」

2019-01-28 18:08

內灣老街春節湧車潮 在地警察告訴你那裡免費好停車

2019-01-28 12:15

影╱蔡政府最有感政策是這項 家長：解決經濟壓力有誠意

2019-01-28 15:07

老里長省吃儉用 「薪水」分送中低收入高齡長者

2019-01-28 09:44

「魯冰花」真的是花 客家母親花打造茶園冬景

2019-01-28 08:58

影╱張麗善為雲林垃圾找出路 將打包2萬公噸垃圾

2019-01-28 19:01

恐國運籤引爭議 南鯤鯓代天府豬年只抽不解

2019-01-28 12:22

影╱「3000000」是啥？ 大台南「小黃公車」白河線有玄機

2019-01-28 17:28

港客指控高雄「黑心店」 業者：再惡意指控絕不姑息飯

2019-01-28 15:43

女星張俐敏到高雄 明與韓國瑜看崗山之眼

2019-01-28 16:12

影／熱情送佛祖回娘家 台南東山碧軒寺清晨熱鬧如白晝

2019-01-28 08:12

台7乙線彎道重機愛飆車 假日2天3車禍居民憂心

2019-01-28 10:44

影／高雄青年路懸日夕陽再現 景色美不勝收

2019-01-28 19:47

三地門遷葬粗暴判國賠 鄉長道歉：承擔責任不上訴

2019-01-28 14:34

守護91家金融機構 豐原警分局守望16天

2019-01-28 11:34

黑琵度冬濕地蓋電廠 環團籲高市府正視

2019-01-28 18:37

打造高雄新形象 新聞局吉祥物相中柴犬

2019-01-28 21:16

日前消風暫停展出 竹市「蓋亞」地球今強勢回歸

2019-01-28 12:48

太保市花海節浪漫夢幻 市長：自然美勝花博整型美

2019-01-28 11:12

影╱荒地變球場 竹市左岸棒球場今啟用

2019-01-28 15:48

人生如馬走燈來來去去 黃玉垣讓彰檢脫胎換骨獲高陞

2019-01-28 19:48

雲林茂谷柑正甜 縣府公所聯手促銷大吉大利

2019-01-28 07:43

種花像跟老天爺賭博 今年杉林花田過新年來賞正對時

2019-01-28 08:11

韓流發威 新北市藍議員憂招商不如高雄

2019-01-28 19:59

兩岸太極文化交流 培養小學生專注力

2019-01-28 13:12

警衛犬駐守派出所 議員呂維胤過年前送狗糧加菜

2019-01-28 10:43

首例！祖墳被拆獲國賠「兩公約」保障原民文化權

2019-01-28 18:59

南投國際沙雕園區開幕 新年多1處看沙雕賞花燈景點

2019-01-28 07:28

影╱南北合唱金牌同台飆歌 城鄉兩世界風格大不同

2019-01-28 15:48

影／雲嘉南分署職訓木工家具首賣 2小時搶購一空

2019-01-28 19:47

螺鈿技藝成竹市無形文化資產 獲中央補助保存

2019-01-28 14:08

台南大廟仁壽宮春節推保生文化祭 萬個開運金大放送

2019-01-28 14:06

體驗唐朝文人小確幸 南華文學系營隊大爆滿

2019-01-28 19:04

閒置三年！屏東演藝廳商場 成閱讀新地標

2019-01-28 19:42

新北祈福燈會兩岸花燈獻藝 親子情侶也好玩

2019-01-28 15:48

淡水楓樹湖木蓮花綻放 年節走春好去處

2019-01-28 20:02
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top