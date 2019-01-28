黑琵度冬濕地蓋電廠 環團籲高市府正視

2019-01-28 18:37 聯合報 記者 聯合報 記者 王昭月 ╱即時報導



全球黑面琵鷺數量遞減，台灣2處重要越冬濕地也因台電打算興建新的燃媒電廠面臨不保，高雄鳥會等環保團體連袂向高雄市工務局請命，呼籲共同保護黑面琵鷺，避免高市府長久以來推動的溼地廊道政策遭到「破窗」命運！

高雄鳥會、台南鳥會、濕地聯盟、美濃愛鄉、茄萣生態文化協會、地球公民等環保團體今天拜會高雄市工務局長吳明昌，表達「救空品、護濕地」立場。

環團表示，黑琵是濕地代表性物種，去年全球普查僅剩3941隻，台灣雖有2195隻，佔全球數量的55%，獲許多國外友人指名觀賞，但近年高雄永安及茄萣2處黑琵重要的度冬地也減少406隻。目前台電打算在永安濕地北側78公頃用地興建新的燃氣電廠，更將造成黑琵生態不保。建請高市府，要求台電燃氣機組應在原址更新，除此先拆除老舊燃煤機組，以達到空汙減量。

台灣濕盟祕書長鄭仲傑說，永安溼地原有130公頃，現在重新公告的面積僅有41公頃加上15公頃的緩衝區。剛完成黑琵調查的茄萣生態文化協會總幹事鄭和泰說，永安溼地現只有68隻黑琵，較先前濕地北側未抽乾時足足少了100隻。

高雄鳥會總幹事林昆海表示，永安溼地與濕萣濕地是南台灣非常重要的賞鳥景點與重要候鳥棲地，不應只是地方級的濕地，而應升級為國家級濕地。

也是醫師的台南鳥會理事長潘致遠表示，燃煤發電廠產生的有害物質遠高於燃氣電廠，基於維護民眾健康，興達電廠燃煤機組希能提前除役，更新時也別再破壞永安濕地。美濃愛鄉協會前理事長劉孝伸說，溼地也是重要的滯洪池，是寶貝，不是負擔，市府應予正視。