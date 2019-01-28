黑琵度冬濕地蓋電廠 環團籲高市府正視
全球黑面琵鷺數量遞減，台灣2處重要越冬濕地也因台電打算興建新的燃媒電廠面臨不保，高雄鳥會等環保團體連袂向高雄市工務局請命，呼籲共同保護黑面琵鷺，避免高市府長久以來推動的溼地廊道政策遭到「破窗」命運！
高雄鳥會、台南鳥會、濕地聯盟、美濃愛鄉、茄萣生態文化協會、地球公民等環保團體今天拜會高雄市工務局長吳明昌，表達「救空品、護濕地」立場。
環團表示，黑琵是濕地代表性物種，去年全球普查僅剩3941隻，台灣雖有2195隻，佔全球數量的55%，獲許多國外友人指名觀賞，但近年高雄永安及茄萣2處黑琵重要的度冬地也減少406隻。目前台電打算在永安濕地北側78公頃用地興建新的燃氣電廠，更將造成黑琵生態不保。建請高市府，要求台電燃氣機組應在原址更新，除此先拆除老舊燃煤機組，以達到空汙減量。
台灣濕盟祕書長鄭仲傑說，永安溼地原有130公頃，現在重新公告的面積僅有41公頃加上15公頃的緩衝區。剛完成黑琵調查的茄萣生態文化協會總幹事鄭和泰說，永安溼地現只有68隻黑琵，較先前濕地北側未抽乾時足足少了100隻。
高雄鳥會總幹事林昆海表示，永安溼地與濕萣濕地是南台灣非常重要的賞鳥景點與重要候鳥棲地，不應只是地方級的濕地，而應升級為國家級濕地。
也是醫師的台南鳥會理事長潘致遠表示，燃煤發電廠產生的有害物質遠高於燃氣電廠，基於維護民眾健康，興達電廠燃煤機組希能提前除役，更新時也別再破壞永安濕地。美濃愛鄉協會前理事長劉孝伸說，溼地也是重要的滯洪池，是寶貝，不是負擔，市府應予正視。
地球公民基金會副執行長王敏玲邀請務局長吳明昌參加2月19日環評專案小組第3次會議，與環團一起讓永安區豐富的鳥況與生態環境成為觀光亮點及高雄面向國際的驕傲。吳明昌表示市府一定會重視民間的聲音，尋求雙贏的發展策略。
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