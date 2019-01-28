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南台灣首家閱讀文創館 進駐屏東演藝廳

2019-01-28 18:34中央社 屏東縣28日電

南台灣首家閱讀文創館「讀者城市」進駐屏東演藝廳，今天開幕，由大中圖書公司經營，總經理劉彥甫表示，希望能翻轉南台灣的閱讀形式。

「讀者城市」由深耕地方38年的大中圖書公司經營，採取與台北益品書屋及台中樂樂書屋一樣的模式，以收取門票新台幣150元讓民眾進場閱讀，不販賣書籍。

潘孟安縣長表示，屏東演藝廳藝術商場閒置3年，大中圖書的進駐以「不賣書的書店」概念，營造舒適閱讀空間，演藝廳也將從今年4月起固定每週舉辦音樂賞析、戶外表演與市集活動，提供縣民藝文休閒、美學陶冶的場域。

「讀者城市」總經理劉彥甫表示，特別挑選以圖片為主的精裝書及世界限量典藏書約3000冊，不定期更換，這類書籍在坊間書店單價較高，大部分都是封膜狀態，讀者很難有機會閱覽。

劉彥甫說，屏東演藝廳啟用以來邀請國內外知名的表演團體，展現軟實力，演藝廳建築造型在夜晚呈現繽紛多樣的光影舞動，這是大中企業選擇屏東演藝廳為「讀者城市」這個品牌誕生地的重要因素。

「讀者城市」邀請屏東知名雕塑家林壽山雕塑了一個坐在椅子上閱讀的男子裝置藝術，就在門口，男子的頭是個燈泡，裝置之初因晚上燈沒亮而成為「無頭男」，「讀者城市」還沒開張就引熱議，而林壽山今天在開幕茶會現身。

林壽山曾經雕塑中研院士吳大猷雕像，也為前、現任立法院長王金平與蘇嘉全雕塑過人像，他表示，一般公仔都是卡通或可愛型，他以擬真公仔呈現，是為了要讓民眾多看一眼，頭部用燈泡，是讓文化發光。

屏東市區內，目前除了誠品書局、金石堂書局外，在歷史建築「勝利星村」裡，有2家個人經營的獨立書屋，去年下半年縣府並引進公益書店大樹冊店及南國青鳥書店，屏東市一下子進入「書店」的繁華時代。

歷史建築卡通立法院
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