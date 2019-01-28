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高雄空污元凶 環團促除役興達電廠

2019-01-28 17:23台灣醒報 記者張朝瑋╱台北報導

台灣健康空氣行動聯盟呼籲中央地方上下一心，讓汙染最大來源的興達電廠提前除役。（p...
台灣健康空氣行動聯盟呼籲中央地方上下一心，讓汙染最大來源的興達電廠提前除役。（photo by 張朝瑋/台灣醒報）
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高屏地區空汙越益嚴重，在過去一年中有超過3成的時間都嚴重超標，台灣健康空氣行動聯盟將汙染源矛頭指向高雄興達電廠，在28日的記者會中呼籲行政院長蘇貞昌、副院長陳其邁，應駁回全國最老舊的興達電廠延運申請，甚至提前讓電廠除役，才是春節給民眾最大的紅包。

高雄又老又空汙

26日時，雲林麥寮首次因為嚴重空汙而發布國家級警報。但台健空盟理事長葉光芃指出，高屏地區長期一直處於高空汙風險中，且空汙不只是PM2.5或PM10的問題，臭氧汙染也相當嚴重，與其說是又老又窮，不如說是又老又汙，而台北市與台中市的臭氧汙染數值也在急遽攀升，台中市更是在去年成為六都汙染之冠，呼籲地方首長正視此問題。

民進黨立委劉建國表示，法國里昂大學去年發表報告指出，臭氧對人的影響除會誘發阿茲海默症外，長期暴露下亦會導致失智、中風、心臟病及影響胎兒發育等，而心臟病患者只要暴露在臭氧中1小時就會增加早死機率。環保署曾多次強調，台灣臭氧管控比美國嚴格，但在台灣標準下全數合格的縣市以美國標準來看，竟只有台東縣是合格的，那到底誰比較嚴格？

興達電廠是元兇

時代力量立委徐永明說，被視為是南部最大汙染源的興達電廠這幾日因輿論關係已有自主收斂，但台中火力電廠同時卻是火力全開，但他不怪地方首長，而是要問環保署到底在經濟與汙染的平衡中有沒有扮演好自己的腳色？雖然新聞報導麥寮26日有發布警報，但據他所知似乎只有一部份人收到，環保署在警報通知上有沒有完善也需要監督。

國民黨高雄黨部發言人侯亞寧說，前幾天他陪韓國瑜去發紅包時，看到對街有幾位反空汙聯盟的志工在舉抗議牌，讓他感觸良多，最近韓國瑜也一直被追問興達電廠的事，加上高雄空汙數值越加嚴重，等於是市長跟民眾都暴露在污染之中，相信市長肩上的壓力不小。但他相信韓國瑜會做出正確的決定，不只是台中反空汙，高雄也會緊追在後。

葉光芃最後再次呼籲地方首長及行政院長蘇貞昌、副院長陳其邁，絕對要駁回汙染最大來源的興達電廠延長運作申請，甚至要讓電廠提前除役，使高雄的空汙問題改善；南部反空汙大聯盟的代表粘麗玉也提出訴求，呼籲高市府訂定條例，限制電廠及工廠的生煤使用量，而政府則要修正空汙法，刪除移動汙染抵換固定汙染條文，讓南部民眾能多看到藍天中的太陽。

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