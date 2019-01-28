女星張俐敏到高雄 明與韓國瑜看崗山之眼

2019-01-28 16:12 聯合報 記者 聯合報 記者 謝梅芬 ╱即時報導



開園不到1年就封園整修的高雄市崗山之眼空中迴廊邊坡及水溝加蓋工程已完成，明天下午高雄市長韓國瑜將和張琍敏一起到崗山之眼，看過年重新開園整備狀況，同時邀張琍敏小姐為崗山之眼形象代言人，協助拍攝MV行銷高雄。張琍敏今天下午已抵高雄。

今天春節配合崗山之眼重新開園，高雄市觀光局長潘恒旭還請來70年代歌、演都受歡迎的知名女星張琍敏代言，張琍敏要用她的成名歌「再看我一眼」為主拍MV，向大眾介紹崗山之眼及登迴廊望遠。

崗山之眼空中迴廊位在燕巢區與岡山區交界的小崗山一帶，占地1.8公頃，迴廊高約14層樓，長88公尺，登上迴廊可飽覽整個阿公店水庫區及鄰近田園山林之美。目前已完成邊坡水土保持及道路及側溝加蓋，工程全部完工。

高雄市觀光局規畫崗山之眼春節開園，要與地方相關協會合作推自然生態導覽行程， 串連阿公店水庫、月世界、一線天、養女湖、泥火山等四條自然生態路線，結合皮影戲、名廟古剎、地方美食及冷泉等特色，製作在地人文之旅導覽地圖，提供遊客更多元豐富的行程選擇。