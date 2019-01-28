影╱南北合唱金牌同台飆歌 城鄉兩世界風格大不同

2019-01-28 15:48 聯合報 記者 聯合報 記者 徐白櫻 ╱即時報導



「新北市少年合唱團」與高雄市「六龜寶來國中合唱團」先後榮獲南非世界合唱大賽金牌肯定，去年出國比賽時，兩團沒有機會交流，「新北市少年合唱團」趁著寒假出遊高雄各地景區，今早特別到六龜參訪寶來國中，兩合唱團學生同台「尬歌」，在沒有壓力下唱歌、跳舞，氣氛很嗨。

寶來國中合唱團去年初次參加2018南非世界合唱大賽公開組競賽，評審結果獲得民謠組金牌，「新北市少年合唱團」過去也曾在公開組獲得金牌，去年參加難度更高的冠軍組，獲得少年組銀牌肯定。

這兩天，新北市文聖國小校長廖文志擔任領隊，帶領30位「新北市少年合唱團」成員南下出遊，合唱團成員邊玩邊唱，分別在西子灣、蓮池潭、衛武營與駁二特區等景區進行快閃表演。今早轉往寶來國中與合唱團成員相見歡，各自演唱拿手曲目，彼此切磋演唱技巧。

寶來國中準備布農組曲與魯凱情歌演唱，最後邀請「新北市少年合唱團」成員合唱原民歌曲，彼此交換禮物，並預約明年參加比利時世界合唱比賽，一同為台灣爭光。