港客指控高雄「黑心飯店」 業者：再惡意指控絕不姑息

2019-01-28 15:43 聯合報 記者 聯合報 記者 張媛榆 ╱即時報導



香港一名男遊客昨天在爆料公社PO文，指他日前到台灣開車環島旅遊，22日旅行到高雄時，欲入住苓雅區一間飯店，卻遭遇極度不禮貌的對待，並指控「不知道高雄還有多少這樣的黑心飯店」，貼文引來超過4千則留言，甚至有網友跳出來說自己當天在場，指出是該名香港先凶狠吼櫃台人員。飯店今天在臉書官方帳號貼出聲明，還原當天情形，表示遭該位男子惡意扭曲事實。

香港男子在爆料公社PO文說，他透過訂房網站在苓雅區中華四路預定一間飯店，22日要入住時，飯店卻不提供牙膏牙刷、拖鞋等衛浴用品，他認為這在網上訂房時沒有註明，因此向飯店要求拿一條浴巾，櫃台人員卻說「不喜歡可以離開」推搪不給房卡，大罵「你這個爛人」，還要報警將他驅趕，他在貼文後面指出「也許韓市長也不會理會，但對我及朋友第一次到來高雄已經留下很壞的印象。」

警方表示，當天後報後到場，發現是民事糾紛並未介入，有向顧客說明有疑慮能向消保會投訴，或到派出所對女職員提出告訴，但該男子後續未再到派出所提出告訴。

香港男子貼文的幾小時後，一名網友跳出來說自己是當時的目擊者，並反駁該香港男子的說法。網友指出，是該名香港遊客沒有看清楚訂房網站上寫著「環保房」，不提供衛浴用品，櫃台人員很有耐心得向他解釋，香港男子卻大聲咆嘯，罵說「我可以上網寫你們飯店很爛」，櫃台人員才生氣反駁「儘量寫沒關係，你不想住可以不要住，我們也不歡迎你。」

討論聲浪越滾越大，事發飯店今天下午貼出聲明，指出該男子的訂單確實是環保專案且不含早餐的客房，由於該客人是直接付費給訂房網站，他卻在之後情緒失控，始終不願提供訂房證明文件及身分證件，也拒簽旅客登記卡，最後因無法確認身份而未完成入住手續。

飯店指出，該位男子在網路上指控的「故事」相當聳動與精彩，敘述的過程非常明顯跳過關鍵事實，以及不斷地扭曲，被他惡意曝光照片的幾位同仁，也接待過全台灣不少民眾，如果服務態度真如他這麼尖銳的惡意的描述，投訴或爆料的情形應該早就發生了，絕對不會是由他率先「發難」。