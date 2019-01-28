三地門遷葬粗暴判國賠 鄉長道歉：承擔責任不上訴

2019-01-28 14:34 聯合報 記者 聯合報 記者 江國豪 ╱即時報導



三地門鄉鄉長車牧勒薩以（圖中）表示，鄉公所決定不再上訴，願向受害鄉民道歉。辯護律師（圖左）及自救會召集人達努巴克（圖右）肯定鄉長不起訴。記者江國豪／攝影 分享 facebook

三地門鄉公所2016年遷葬公墓，多位鄉民當時是聽到廣播、看到臉書才知道先人墳墓遭到開挖，28名當事人後來提出國家賠償，經過三年訴訟，屏東地方法院民事庭審理，判處三地門鄉公所應賠償28名當事人個11萬精神撫慰金。三地門鄉鄉長車牧勒薩以（Cemelesai）今天上午召開記者會表示，公所決定不再上訴，並向受害鄉民道歉。

法官認為，過去排灣族的殯葬文化屬「室內葬」，即使後來有所改變，仍有一定殯葬文化，當事人無法依其信仰及遷葬儀式自行遷葬，其文化權受到侵害。並引用聯合國兩公約（「公民與政治權利國際公約」及「經濟社會文化權利國際公約」）所揭示保障人權之規定，原住民文化權保障為普世價值。

三地門鄉長車牧勒薩以（Cemelesai）表示，公墓拆遷爭議雖不是發生在他任內，但基於政府是一體的，不容切割，經公所再檢視本案，發現確實有行政瑕疵侵害原住民文化權，願承擔公所過去施政的缺失不提上訴，並向國賠案家屬道歉，將擇期另以排灣族傳統kikazala儀式與受害鄉民和解。