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獨輪車勇闖基北宜花東 偏鄉學子拚圓環島夢

2019-01-28 15:22中央社 高雄28日電

「我們一定會堅持毅力圓夢」，繼挑戰獨輪車奔馳墾丁、南北雙塔之役，偏鄉高雄市杉林區學子的獨輪車隊今天再啟程勇闖「基北宜花東」行程，拚戰圓夢環島的最終章。

高雄市杉林國中獨輪車隊相繼完成挑戰墾丁、南北「高雄85大樓」至「台北101大樓」的雙塔之役，隊員在欣慰之餘，終究仍有欠缺東台灣這塊待完成拼湊地圖的遺憾，尤其已有畢業隊員「耿耿於懷」。

為拚戰圓夢環島的最終章東台灣，獨輪車隊員沒有忘記練習準備，對挑戰之旅回味無窮的畢業校友也摩拳擦掌，除了對學弟、妹傳承騎獨輪車的技巧與經驗，並再披掛上陣衝刺拼湊東台灣這塊待完成的地圖。

規劃的「基北宜花東」行程上午啟程，在杉林國中教師、獨輪車隊教練石原青帶領下，接受祝福及叮囑注意安全後，隊員相互打氣信心滿滿一字排開出發，勇往向前看見不同的風景，看見美麗的台灣。

這趟行程獨輪車隊共有30名學生參與挑戰，其中有26位女生，有8人是畢業校友，從一、二年級參與完成學校至墾丁、南北雙塔的挑戰。

目前就讀旗美高中家政科二年級的畢業校友王凌溱說，我們要回來激勵學弟、妹們士氣，更要回來完成心中的夢，要圓了一直放在心上的這個環島夢，「我們一定會堅持毅力圓夢」。

學校至墾丁路程有100多公里，「高雄85大樓」至「台北101大樓」行程加碼至209公里，王凌溱和學妹對這趟行程印象深夜，路遠又低溫加上強風及坡路讓隊員吃盡苦頭，但咬緊牙根苦盡甘來今天回味特別無窮，並更凝聚隊員信心和向心力。

從國小時就開始學騎獨輪車的王凌溱說，迄今騎了10多年，摔車已是不計其數，還好大傷沒有，但身上不少擦傷、破皮流血多到已無法計數。但是，與同學相約要圓環島之夢的想法一直沒變。

談到學騎獨輪車的經驗，一般人都認為獨輪車很難學，但王凌溱表示，她很快就上手，剛開始手扶著，等到有自信時就大膽放手，就如她與同學最初完成學校至墾丁、南北雙塔的挑戰，之前大家都認為很難，尤其在路程一半時，內心會反抗不想騎，咬牙堅持達2/3路程時，激勵著自己一定要完成挑戰，成為大家一種信念。

高雄市杉林國中獨輪車隊預計將以5天的時間，踩騎250公里挑戰「基北宜花東」行程，用雙腳串連待完成及一直放在心上的最終章環島夢。

杉林國中校長梁坤茂表示，為挑戰「基北宜花東」較艱難的路況，孩子們於出發前都時時刻刻加緊練習，為圓夢不喊累；杉中獨輪車隊學生7成來自單親、隔代教養、新移民之子家庭，環境資源雖不如人，為夢想而戰的毅力卻令人感動。

杉林國中獨輪車隊規劃1月29日從基隆海洋大學啟程，預計5天挑戰踩騎250公里，將於2月2日抵達台東市鐵花村，拼湊完成獨輪車環島夢想的最後一塊拼圖。

環島墾丁高雄市
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