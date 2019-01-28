高雄氣爆地景藝術遭批 尹立：抹黑受害者還算是人嗎？

2019-01-28 08:56 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡容喬 ╱即時報導



高雄氣爆善款運用爭議最近在電視政論節目上延燒，不僅「81氣爆自救會」會長陳冠榮認為遭抹黑，親上節目說明，其中高雄氣爆地景裝置藝術「記憶的漣漪」遭批花了3400多萬，每年還要花120萬元維護，前高雄市文化局長尹立27日深夜在臉書上批「一個社會與議會都建議的案子，經善款委員會通過提案，也依政府程序徵選，最近還得了獎，為何也要抹黑？」

尹立說，自己人在國外一段時間，氣爆相關議題的紛擾是從部分新聞得知，政論節目沒機會看。但看到自救會長陳冠榮發了長文說明，卻還是有人不看正確資訊，只相信政治抹黑下的謊言。尹立痛批，陳醫師是受難者家屬，費盡心力處理災後事宜，「抹黑霸凌受害者是哪招？人在做，天在看，這些造假抹黑的還算是人嗎？」

針對局長任內執行的紀念裝置藝術計畫，尹立問「你覺得在1500坪的空間上設置地景式的藝術裝置需要花多少錢？」他說，該作品剛獲第六屆台灣景觀大賞「優質獎」，連得獎作品也被造謠抹黑，大打泥巴戰，假訊息充斥，製造社會對立，已經不知解釋多少次，仍有特定立場或為政治抹黑者，聽得進去嗎？

尹立表示，氣爆復原過程中文化局主要做三件事：一是氣爆第一百天的系列表演，希望鄉親尤其是長輩與小朋友走出來。二是為氣爆復原重建相關資料紀實出版，包括善款工作紀錄，作為檢視與保存。三是永久的氣爆紀念，包含紀念館和紀念碑的設立，哀悼傷亡者，也呈現高雄工業城市的反思。