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種花像跟老天爺賭博 今年杉林花田過新年來賞正對時

2019-01-28 08:11聯合報 記者徐白櫻╱即時報導

杉林花田有四處賞花區，葵花迷宮位在月光花田區，吸引最多遊客到此賞花。記者徐白櫻／...
杉林花田有四處賞花區，葵花迷宮位在月光花田區，吸引最多遊客到此賞花。記者徐白櫻／攝影
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今年是暖冬，高雄山區梅花、櫻花同台競豔，平地景觀花田的向日葵與波斯菊也提早登場，相較去年，花田遲遲不開引來民怨，今年卻是花開得太早，擔心過年無花可賞。農業人員說，花季就像押寶，年年都在跟老天爺對賭。

依照往年時序，梅花開完才進入櫻花季，今年冬天寒流來得晚，梅花晚開遇上櫻花早開。山區梅樹與櫻樹開花非人為可控制，為迎接春節檔期栽種的平地花田也同樣亂了套。美濃花田（ 25公頃）與杉林花田（ 30公頃）都提早盛開，提早開花10天至14天，最佳賞花時節落在農曆新年之前。

美濃花海栽種15年，公所農業課人員經驗豐富，通常選在農曆年前60天播種，剛好迎接春節賞花檔期。美濃區長謝鶴琳說，今年是暖冬，花田提早兩周開花，所幸波斯菊的花期可延續一個月，下周過年還是有花可賞，明年考慮將播種時間縮短成55天，取個折衷點。

杉林以向日葵當主力花海，去年冬天冷，向日葵比預定時間晚10天盛開，過年無花可賞被遊客罵翻，今年卻是暖冬，花期提早10天報到。

杉林區長鍾炳光說，種花要看老天爺安排，很難精準掌握開花時期，以後可能要考慮氣象預報來種花。

樂觀來看，往年農民趕在農曆年後種稻，盛開花海一夕鋤盡會被遊客指責「浪費」，今年過完年剛好進入尾聲，終於不會被遊客抱怨了。

今年美濃栽種25公頃景觀花田，美濃湖附近的花田主要栽種波斯菊。記者徐白櫻／攝影
今年美濃栽種25公頃景觀花田，美濃湖附近的花田主要栽種波斯菊。記者徐白櫻／攝影
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