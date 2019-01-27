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高雄民眾踢馬路標線斷數截 原來是自來水挖路沒鋪好

2019-01-27 17:41聯合報 記者蔡孟妤徐白櫻╱即時報導

有民眾在臉書社團「爆料公社」傳影片，指湖內區一段道路上的白色標線，竟輕輕一踢，就...
有民眾在臉書社團「爆料公社」傳影片，指湖內區一段道路上的白色標線，竟輕輕一踢，就斷成好幾截。 圖／取自爆料公社
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高雄市長韓國瑜重視路平，數次與副市長李四川親自視察道路施工工程，不料有民眾在臉書社團「爆料公社」傳影片，指湖內區一段道路上的白色標線，竟輕輕一踢，就斷成好幾截。據了解，該工程是自來水公司的工程，市府已要求補正、改進，副市長李四川說，未來內部單位施工未按標準即懲處，外部單位則不再核發路權

從影片畫面中看出，路面才剛鋪好不久，但上頭的白色標線卻看起來不對勁，一名穿拖鞋的男子輕輕一踢，竟當場就把標線踢斷成好幾截，實線瞬間變虛線。

事發地點在高雄市湖內區，對此，網友紛紛笑說，「原來是用大型立可帶啊~」、「可以變成斑馬線」。也有網友指出，可能是用火烤的臨時性標線，地面還是濕的就施工或下雨天施工，或是工人只把它黏上去卻沒用火烤，或烤的溫度不夠。

新聞局長王淺秋說，上周副市長李四川已召集各單位開會，要求工程品質，確保所有施工單位都要按照標準程序施工。此事發現後，已立即要求施工單位補正、改進。

李四川說，如果是市府內部單位發現未按標準施工，就立即懲處，而若是外部單位申請路權挖路施工，卻沒按標準把路鋪好，「下次再發現，就不再核發路權！」

自來水公司七區管理處長王明孝表示，工人採用「熱熔工法」施工，當天溫度低，需要較長時間才能達到預期效果，接獲民眾反映後已經重新施工，算不上作業疏失，但以後會將天候因素考量進去，避免發生類似情況。

馬路上的標線，一踢就壞真是糗事，但此事竟發生在高雄市，原來是自來水公司挖管線重鋪...
馬路上的標線，一踢就壞真是糗事，但此事竟發生在高雄市，原來是自來水公司挖管線重鋪馬路，並控管標線品質，造成標線好像黏上去一般，被網友嘲笑。圖／報系資料照（示意圖）
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李四川路權
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