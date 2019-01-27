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台灣燈會30年來首次 綠能環保燈區用電不求人

2019-01-27 17:07聯合報 記者潘欣中╱即時報導

邁入30年的台灣燈會2月19日將在屏東大鵬灣登場， 屏東縣政近年利用日照充足特性推廣綠能光電，今年特別規畫綠能環保燈區，在以海漂垃圾打造巨型海龜燈、傳達保護海洋觀念外，結合太陽能板的綠能展現燈組主燈「E-BUG電光蟲」，不僅結合綠能、環保與公共藝術，白天儲存的再生電力還可供應主燈夜間展示，也是台灣燈會首次導入再生能源供電。

屏東縣長潘孟安今天與綠能環保燈區雙主燈「龜龜相護」、「E-BUG電光蟲」的設計人張新丕與李明道，一起在縣府啟動模型揭燈；他說，獨一無二的電光蟲樂園和絕美光雕投影的巨型海龜，將帶給觀眾前所未有的精彩視覺震撼，希望民眾在欣賞藝術作品同時，也喚起對環境和生態保育的重視，加深對屏東環境生態的在地印象。

他說，綠能環保燈區分為海洋廢棄物回收燈組、綠能展現燈組與淨化空氣品質植栽藝術裝置燈組3大展區，海洋廢棄物回收燈組主燈「龜龜相護」，以小琉球綠蠵龜為設計發想，用淨灘收集的海洋廢棄物如寶特瓶、寶麗龍、漂流木等回收再利用，打造8公尺長的海龜，傳達保護海洋環境意念，讓珍貴可愛的綠蠵龜持續悠遊大海。

他說，有別於過往燈會僅傳達推廣綠能意向，今年台灣燈會綠能環保燈區無併接市電，主燈「E-BUG電光蟲」直接設置30瓩發電容量太陽能板和儲能系統，將白天陽光能量轉換再生能源電力，儲存電池中，作為主燈夜間展示所需電力來源，是少數同時結合綠能、環保與公共藝術等意向的燈飾，展現多元創意面貌。

縣環保局表示，為讓民眾認識常見室內空氣品質淨化植栽及倡導永續維護山林，綠能燈區入口設置植栽綠雕，以屏東聖山大武山為基底，布設常見室內空氣品質淨化波的斯頓蕨、矮牽牛等植栽，傳達空氣汙染自我防護概念。「永續屏東互動光采濕地裝置燈組」以境內常見的伯勞鳥與梅花鹿、螢火蟲做花燈設計，傳遞無限生機，還裝設互動踩踏裝置與讓民眾身體力行的電力腳踏車，增添趣味性。

屏東縣長潘孟安（中）今天與綠能環保燈區雙主燈「龜龜相護」、「E-BUG電光蟲」的...
屏東縣長潘孟安（中）今天與綠能環保燈區雙主燈「龜龜相護」、「E-BUG電光蟲」的設計人張新丕（左）與李明道，一起啟動模型揭燈，希望民眾在欣賞藝術作品同時，也喚起對環境和生態保育的重視。記者潘欣中／攝影
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台灣燈會海龜空氣品質
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