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影／看到韓國瑜她哭了 長者訴說照顧35歲障礙兒苦在心裡

2019-01-27 15:54聯合報 記者謝梅芬╱即時報導

高雄市長韓國瑜今天出席創世、人安、華山基金會舉辦的愛心尾牙，席開230桌，邀請2300名寒士用餐。韓國瑜送上紅包給長者，一老人看到韓國瑜不禁哭了，感嘆自己年事已高，擔心萬一老了、體力不支，無法照顧35歲的多重障礙兒，韓國瑜允諾未來要成立照顧機構。

這場創世、人安、華山基金會策略聯盟的尾牙宴，今天中午在中正高工籃球場辦「第29屆寒士吃飽30」愛心尾牙，席開230桌，邀請2300名寒士用餐、吃尾牙，近1000名義工投入服務。

各界愛心響應持續「第29年的寒士吃飽30」愛心尾牙宴，儼然成為每年歲末年終寒士盛宴，高雄市長韓國瑜到場更掀起一股熱潮，一名70多歲的長者向韓市長哭訴她年事已高，最擔心的是35的多重障礙兒，日後她老了，沒有人照顧。韓國瑜仔細聽婦人的心聲，不時拍拍她的肩膀、輕擁，體會為人父母的心情。

韓國瑜說，高雄在拚經濟的同時，也會注意照顧到弱勢族群，雖然市府能力有限，未來會多結合相關的團體與機構結合來照顧弱勢。

談到35歲的多重障礙兒，韓國瑜心中不捨說，市府會想辦法成立一個機構，讓年紀已有三、四十歲，但心智年只有五、六歲的孩子，未來在社會如何立足，同時挖掘有天分的孩子，文創很好，但智商不夠，要想辦法有個機構安頓，可以表現文創的天分，也讓爸爸媽媽放心。

韓國瑜雖比原訂晚了半個多小時才到場，但誠意十足，兩度上台，第二次是忘了感謝千餘名的志工，要再上台公開感謝志工，讓志工覺得十分窩心。

今年寒士宴第4度順利借用中正高工籃球場地使用，校方出動150位學生義工參與服務，主辦單位安排馮偉傑、沈建豪、方寧（模仿鳳飛飛）、李淑琪（模仿鄧麗君）等歌手演唱懷舊歌曲。

創世．人安．華山基金會策略聯盟今天在中正高工籃球場辦「第29屆寒士吃飽30」愛心...
創世．人安．華山基金會策略聯盟今天在中正高工籃球場辦「第29屆寒士吃飽30」愛心尾牙，席開230桌，邀請2300名寒士用餐、吃尾牙，高雄市長韓國瑜到場祝福、送紅包。記者謝梅芬／攝影
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創世．人安．華山基金會策略聯盟今天在中正高工籃球場辦「第29屆寒士吃飽30」愛心...
創世．人安．華山基金會策略聯盟今天在中正高工籃球場辦「第29屆寒士吃飽30」愛心尾牙，席開230桌，邀請2300名寒士用餐、吃尾牙，高雄市長韓國瑜到場祝福、送紅包。記者謝梅芬／攝影
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創世．人安．華山基金會策略聯盟今天在中正高工籃球場辦「第29屆寒士吃飽30」愛心...
創世．人安．華山基金會策略聯盟今天在中正高工籃球場辦「第29屆寒士吃飽30」愛心尾牙，席開230桌，邀請2300名寒士用餐、吃尾牙。記者謝梅芬／攝影
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韓國瑜尾牙愛心
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