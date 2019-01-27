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屏東熱博估湧入200萬人潮 警方交通疏導繃緊神經

2019-01-27 12:09聯合報 記者潘欣中╱即時報導

為期20天的2019屏東熱帶農業博覽會29日登場，今年搭配生肖主題「種出」雙豬提...
為期20天的2019屏東熱帶農業博覽會29日登場，今年搭配生肖主題「種出」雙豬提燈及百步蛇等圖騰的稻彩田，去年創下182萬人次入園佳績，今年因還有屏東綵燈節，預估可達200萬人次。記者潘欣中／攝影
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為期20天的2019屏東熱帶農業博覽會29日登場，今年搭配生肖主題「種出」雙豬提燈及百步蛇等圖騰的稻彩田，瓜果長廊、迎春花海、地景藝術、雜糧迷宮等，都將是熱門打卡點，去年創下182萬人次入園佳績，今年因還有屏東綵燈節，將吸引更多走春人潮，預估可達200萬人次，對警方交通管制和疏導措施是一大考驗，更是成敗關鍵。

屏東警分局長郭子弘說， 1月25日屏東綵燈節及勝利星村相繼點燈，連結屏東熱帶農業博覽會成為屏東亮點，吸引大量人潮前來觀光，交通流量較平日車流倍增，警方實施多項交通管制措施，也會派員視車流狀況即時連線警察廣播電台，提供最新路況，以利駕駛人順暢通行，快樂出遊，平安返家。

針對熱博周邊屏東交流道、台27線等易壅塞路段，規畫利用國道三號屏東交流道南下車輛，請直行至台27線右轉進入園區，春節期間壅塞時段則視車流引導至神農西路兩側有停車腹地可供遊客停車，另利用台27線海豐街或海豐外環道車輛，請於黃金路直行右轉德和路進入園區，園區內可提供900席汽機車停車位，春節期間壅塞時段視車流引導至神農西路兩側有停車腹地停車。

警方說，為避免沿線違規停車導致車流阻塞，台27線、海豐外環道及熱博園區周遭畫設禁止臨時停車標線，屆時將加強取締違規停車情事，除緊鄰熱博園區屏東交流道，臨近有長治、麟洛、九如交流道可供使用，沿途設有引導前往停車場、園區的大型指示標誌，請用路人參考利用；建議多利用屏東客運總站至屏東熱博會場的接駁車，省時又方便。

為期20天的2019屏東熱帶農業博覽會29日登場，除緊鄰熱博園區屏東交流道，臨近...
為期20天的2019屏東熱帶農業博覽會29日登場，除緊鄰熱博園區屏東交流道，臨近有長治、麟洛、九如交流道可供使用，沿途均設有引導前往停車場、園區的大型指示標誌。記者潘欣中／翻攝
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