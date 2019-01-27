饒慶鈴團隊引進高醫進駐南迴偏鄉 台東民眾都稱讚

2019-01-27 11:56 聯合報 記者 聯合報 記者 羅紹平 ╱即時報導



台東縣長饒慶鈴（右五）24日與高雄醫學大學董事長陳建志（左六）等簽署合作備忘錄， 2月1日起高醫將派醫療團隊支援南迴偏鄉醫療。圖／台東縣政府 分享 facebook 台東縣長饒慶鈴就職已滿月又2天，連日來讓台東民眾津津樂道，尤其是南迴公路沿線的達仁、大武、金峰等鄉鎮民眾頻頻稱讚的一件事，即饒慶鈴1月24日赴高雄，除與高醫簽訂合作備忘錄，從今年2月1日起高醫醫療團隊將進駐大武衛生所，為南迴偏鄉醫療服務，此外義大醫院也同意義務派人支援綠島及蘭嶼離島醫生、協助醫事人員在職教育及提供醫學系公 費生名額給台東離島學生。

饒慶鈴24日前往高雄，拜訪南部地區兩大醫學中心，成功豐碩，她先與高雄醫學大學董事長陳建志、校長鐘育志、高雄醫學大學附設中和紀念醫院院長侯明鋒等人會面，並簽署合作備忘錄；接著拜會義大醫學院，與義聯集團創始人林義守、義大醫療決策執行副主委沈德村、義守大學醫學院院長陳翰容等人進行會談，並獲林義守承諾農曆年後，將協助台東縣綠島及蘭嶼的醫療服務，包括支援醫生進駐看診，解決離島醫師不足問題、協助離島醫事人員在職教育及提供離島醫學系學生名額等。

其中高醫進駐南迴偏鄉，最讓人喜出望外的是高醫指派的13人醫療團隊竟都是南台灣名醫，首波由高醫副校長余明隆領軍進駐，余明隆是國內肝膽胰內科權威，其他骨科周世祥、腎臟內科黃尚志、肝膽胰內科黃志富、心臟內科陳旭任、精神科林黃吉、胃腸內科王耀廣、骨科沈柏志等都是各專科的翹楚。目前相關高醫團隊今年2月在大武衛生所看診的門診表已表定，鄰近鄉鎮有就醫需求的民眾可多加利用，提早預約掛號。

台東由於地形狹長、交通不便，醫院多集中在台東市區，東海岸線還是衛福部成功分院，縱谷線還有關山慈濟分院，就只有南迴地區鄉鎮沒有醫院，高雄醫學院醫療團體願意進駐大武，提升南迴就醫品質，造福南迴民眾，台東縣長饒慶鈴說，她除了感謝高醫團隊，這一切還要歸功高醫校友，獲得去年全國醫療奉獻獎的大武衛生所主任盧克凡居中牽線，促成高醫這次創台東縣偏鄉醫療史紀錄，進駐南迴偏鄉，提升偏鄉醫療品質。