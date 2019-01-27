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張琍敏拍MV代言 崗山之眼大年初一重開園

2019-01-27 07:37聯合報 記者楊濡嘉╱即時報導

高雄市崗山之眼空中迴廊確定大年初一（2月5日）重開園。圖／高雄市觀光局提供
高雄市崗山之眼空中迴廊確定大年初一（2月5日）重開園。圖／高雄市觀光局提供
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開園不到1年即封園整修的高雄市崗山之眼空中迴廊整修好了，2月5日（大年初一）將重新開園，高雄市觀光局長潘恒旭還請到70年代歌、演都受歡迎的知名女星張琍敏代言，張琍敏要用她的「名歌」「再看我一眼」為主拍MV，向大眾介紹崗山之眼及登迴廊望遠之美。

春節期間，高雄市觀光局推優惠，大年初一到初六， 每天前88名入園的遊客，不但免費入園，還有限量蜜棗可品嘗。

崗山之眼空中迴廊位在燕巢區與岡山區交界的小崗山一帶，園區有1.8公頃，迴廊高約14層樓，長88公尺，登上迴廊可飽覽整個阿公店水庫區及鄰近田園山林之美。

去年12月間，崗山之眼封園整修，目前整修告一段落，觀光局預計大年初一重開園。

觀光局長潘恒旭為了把崗山之眼的知名度打得更響、吸引更多遊客前往參觀，特別邀請唱紅「再看我一眼」歌曲的張琍敏擔任代言人，張琍敏將拍MV行銷「崗山之眼」。

觀光局規畫，崗山之眼重開園，要與地方相關協會合作推自然生態導覽行程， 也製作岡山地區人文旅遊地圖，讓遊客也能走訪岡山地區豐富的軍事設施、遺址。

潘恆旭說，觀光局結合地方相關協會合作推出的自然生態之旅，串連阿公店水庫、月世界、一線天、養女湖、泥火山等四條自然生態路線；另外，結合皮影戲、名廟古剎、地方美食及冷泉等特色，製作在地人文之旅導覽地圖，提供遊客更多元豐富的行程選擇。

大年初一開園後，民眾可到高雄旅遊網下載地圖，也可以到崗山之眼售票處索取紙本地圖。至於「崗山之眼」的交通及訂票資訊，可上崗山之眼官網或臉書查看。

岡山自然生態高雄市
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