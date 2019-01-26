韓國瑜「默默」送年菜給獨老 原因這麼暖心…

2019-01-26 23:39 聯合報 記者 聯合報 記者 楊濡嘉 ╱即時報導



高雄市長韓國瑜今（26）日行程滿滿，有些行程公開，有些未公開，今天上午到鳳山探訪兩位獨居老人並送年菜的行程就「默默」進行，沒有公開，究其原因，原來是不想引來「韓粉」和新聞媒體拍照採訪，避免干擾獨居長輩。

高雄市社會局每年農曆春節前都會送年菜給低收、中低收以及榮民獨居老人，今年的年菜禮盒備了1249份，25日起到31日由區公所里幹事、長青社區關懷服務隊志工分送給這些老人家。

為了解送年菜及年節慰問情形，韓國瑜今天由社會局人員陪同，到鳳山探訪2位獨居老人，送上年菜禮盒，市長紅包、禮物袋，和老人家聊聊生活起居，並籲請家有年老父母的子女們，工作再忙也要多回家陪伴父母。

韓國瑜今天探視的獨居老人，一位阿公住在鳳山近20年，平時喜歡到鄰近公園玩象棋，偶爾唱唱老歌，一位阿嬤是環保志工，為社區環保貢獻一己之力。兩位老人家很高興見到韓國瑜，阿嬤回送韓國瑜感謝卡。

送年菜、慰訪獨居老人本來是社會局年節前重要的工作，市府通常會安排媒體採訪，但韓國瑜默默的去、默默的走，和老人家聊一聊，叮嚀老人家要穿暖一點、吃飽一點。

社會局人員表示，韓國瑜之所以不要公開探訪獨居老人的行程，不是不重視獨老照顧，是不希望太打擾老人家，因為他如公開行程，可能媒體、韓粉會趕去採訪、拍照，長輩可能會不習慣。