商總450位企業人士看好南台灣 韓國瑜和4縣市伸手歡迎

2019-01-26 19:51 聯合報 記者 聯合報 記者 楊濡嘉 ╱即時報導



全國商業總會理事長賴正鎰今天和450位中小企業、各行各業商業公會代表、台商代表到高雄市與南部5縣市首長座談，了解南台灣的投資環境，高雄市長韓國瑜近全程出席此次座談。與會企業人士對投資高雄、投資南台灣有興趣，不少提出土地需求，也有人和韓國瑜一樣力主南部5縣市要爭取一座大型國際機場。韓國瑜和南部縣市代表都強調清廉及為業者服務的方向，韓國瑜並稱高雄市政府會為業者解決問題，摒除官僚心態，讓業者能全力衝刺。

賴正鎰和大力促成商總南下座談的商總榮譽理事長王金平都看好南台灣，韓國瑜並透露實際上已有專門處理廢輪胎的業者要投資10多億到高雄設廠，海霸王也投資80億要做物流。

賴正鎰說，今天報名參加這場座談的450位中小企業主，預估200家到300家企業會到高雄投資，投資金額上看千億，可以帶進5萬個就業機會，例如已有50家連鎖藥妝店的企業， 看好陸客消費力，要到高雄開分店，秀泰影城董事長廖治德已規劃到高雄開影城和複合式商場。

韓國瑜向企業喊話，高雄市政府會「服務」企業，幫企業解決問題，因為企業的問題解決了，就會自己衝刺賺錢；到高雄投資，他只要求不要汙染環境、照顧勞工兩條件。

高雄市、屏東縣、嘉義縣、嘉義市和台南市等，都向企業界簡報境內目前投資現況及適合投資的各種條件。

綜合座談時，婚紗與攝影業者向韓國瑜建議更落實愛情產業鏈，例如設愛情公園，韓國瑜說已有相關規畫，會利用衛武營旁的公園來設。

也有企業人士不滿南部沒有像桃園機場一樣大的機場，要韓國瑜力爭，本來就主張設南部國際機場的韓國瑜很認同，但他說每次他講這件事就被罵。