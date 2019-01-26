高雄拼經濟 商總看投資台商湧看屋潮

2019-01-26 18:24 聯合報系攝影中心 記者 聯合報系攝影中心 記者 劉學聖 ╱即時報導



拼經濟是高雄市長韓國瑜的重要政見，商業總會理事長賴正鎰今天帶400多位企業家到高雄開投資座談會，賴正鎰說有計畫想在高雄蓋涵碧樓，韓國瑜一聽笑稱，「可取名韓冰樓」，另外高雄也有建商邀請上海台商到高雄看屋，60 位台商企業主，仔細參訪多個建案，都認為高雄未來擁有發展潛力，尤其在韓國瑜當選後賞屋人數激增，也吸引台商加碼投資。

高雄目前房地產市場在眾多公共建設陸續完工及高雄新政府上台後，大家預期高雄經濟起飛的背景因素下，加快近期的高雄房地產市場交易速度，這次台商鎖定上市大型的建商京城集團來參訪，主要是看中京城集團在高雄地產界的優勢，另外由商業總會舉辦的「愛鄉愛土拚經濟」企業投資台灣南區會議，包括理事長賴正鎰、前立法院長王金平，以及南部四縣市市政局處首長都一起出席，原本南台五位縣市首長，包括高雄市長韓國瑜、嘉義縣長翁章梁、嘉義市長黃敏惠、台南市長黃偉哲、屏東縣長潘孟安都會與會，積極向企業家遊說「錢」進執政縣市，但今下午除韓國瑜外，另四個縣市南台首長，都是指派其他市政局處長出席。各縣市都想吸引企業界投資、發大財。韓國瑜在會中發表十五分鐘簡介演說，強調高市府絕對提供便利企業投資環境。