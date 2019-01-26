高市推董事長帶路 汕頭火鍋韓國瑜、陳其邁都愛吃

2019-01-26 18:17 聯合報 記者 聯合報 記者 劉星君 ╱即時報導



高市繼每月推出觀光代言人，現策劃「董事長帶路」，帶領大家體驗高雄的高端行程、美食與景點，吸引更多海內外財經名家到高雄觀光，把高消費客群帶進來，全力拚經濟。「董事長帶路」高市觀光局首場邀請晶華集團董事長潘思亮，潘思亮今天當導遊，中午帶著高市長韓國瑜回到家鄉鹽埕區享用汕頭火鍋。

汕頭火鍋老闆透露，行政院副院長陳其邁也是這家店老主顧，昨晚10點半才剛來吃過，韓國瑜知道後說「陳其邁怎麼沒帶我來吃」，還要老闆趕快打電話給陳其邁，請陳其邁趕快來。媒體現場問韓國瑜「市長吃火鍋還是先下肉還是下吃菜？」韓回答說：「我都先喝一杯酒」。

韓國瑜說，潘思亮董事長邀請他品嘗從小吃到大的廣東汕頭勝味牛肉店，大為讚賞，自己第一次到店，他表示鹽埕是個歷史悠久區域，有非常多美味在地美食，歡迎大家到高雄鹽埕，品嘗最在地、最美味的美食。

現場點牛肉炒飯、牛雜、沙茶火鍋、蚵仔煎、炒羊肉等多種菜色。韓國瑜在品嚐第一口炒牛肉時，喊「潘董，這個肉，實在是太好吃了，太好吃了，怎麼會這麼嫩。」

汕頭火鍋吃完後，前往高雄壽山下金馬賓館，針對目前全台僅存的金馬賓館，韓國瑜說，這是冷戰時期的回憶，非常值得保存。金馬賓館佔地924坪，1967年由軍人之友社興建後捐贈國防部，提供往返外島、台澎地區差假官兵暫時住宿，1998年軍方撤離後移撥交通部鐵改局，全台原有高雄、基隆兩處，目前僅存高雄金馬賓館。

首波「董事長帶路」請來晶華酒店董事長潘思亮，潘思亮在高雄出生、成長，為拆船大王潘孝銳二兒子，是亞洲傑出頂尖飯店企業家，潘家也是高雄佛光山最大的功德主之一。