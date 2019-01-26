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蜜棗蓮霧年前大搶貨 頂級果品每顆超過百元

2019-01-26 18:09聯合報 記者翁禎霞╱即時報導

過年到，屏東縣的「水果雙王」蓮霧與蜜棗，今年產量較前兩年穩定，年節訂單供不應求，高樹鄉農會的頂級蜜棗，12顆定價1300元，等於一顆蜜棗身價超過百元；佳冬鄉農會的「透紅佳人」頂級蓮霧，12顆定價1500元，訂單一樣開紅盤，過年買氣讓農民忙得不亦樂乎。

屏東縣政府今天在縣民公園推出屏東好物系列活動，大力行銷蓮霧與蜜棗，前兩年因氣候不穩定，蓮霧屢受重創，好不容易今年天氣穩定，農民說總算可以穩定出貨，迎接春節。

以佳冬鄉農會的「透紅佳人」為例，只要每顆重量達160公克、甜度及色澤均一致的果品即可列為頂級，12顆售價1500元，另外也有15顆售價1200元，總幹事林淑玲說，雖然算起每顆蓮霧超過百元，但是仍是過年前送禮的最佳選擇，訂單跑得相當不錯。

另外高樹的蜜棗也表現亮麗，高樹鄉農會總幹事謝朝景表示，高樹農會推出的頂級蜜棗，每顆重達4兩半，12顆售價1300元，換算下來，每顆身價也超過百元，但去年賣出千盒，今年迄今已經賣出700盒，訂單供不應求。

除了頂級果品強強滾，一般禮盒表現也相當好，高樹鄉農會總幹事謝朝景表示，年前這一波只要果品好，就能賣到好價錢。

今天在行銷活動中，縣府並舉辦人氣票選活動，由縣長潘孟安親自頒獎，蓮霧「最佳禮盒設計獎」：佳冬鄉農會。「最佳果品視覺獎」：南州鄉農會。「最佳獨享獎」：佳冬鄉農會。「最佳伴手禮獎」及「特別獎」均由百佳果園獲得。

蜜棗「最佳禮盒設計獎」：棗樂子。「最佳果品視覺獎」：情定蜜棗。「最佳獨享獎」：寶島南方棗。「最佳伴手禮獎」：高樹鄉農會。特別獎：大自然農園。

屏東縣政府昨天在縣民公園舉辦蓮霧及蜜棗行銷活動。記者翁禎霞／攝影
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屏東縣的蜜棗和蓮霧今年過年前的訂單表現亮麗。記者翁禎霞／攝影
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高樹鄉農會的頂級蜜棗每顆超過百元。記者翁禎霞／攝影
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佳冬鄉農會推出的頂級蓮霧也賣得嚇嚇叫。記者翁禎霞／攝影
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高樹鄉農會總幹事謝朝景力推高樹鄉的頂級蜜棗。記者翁禎霞／攝影
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屏東縣政府農民
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