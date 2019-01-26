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原民進黨陳滄江破冰登陸 與陸方討論金閩「新四通」

2019-01-26 18:06聯合報 記者蔡家蓁╱即時報導

金門立委3月補選，參選人陳滄江因曾是民進黨籍遭大陸管制入境，去年8月31日他退出民進黨，大陸傳媒大幅報導造成轟動，有如「網紅」，陳滄江昨順利跨海參訪福建省，進行2天1夜的破冰之旅，此行除了拜會福建省委台港澳事務辦公室及福建省金門同胞聯誼會外，並交換金閩「新四通」與文化建設交流發展意見。

陳滄江昨由台灣金門同鄉總會副總會長蔡少雄等人陪同，25日下午拜會福建省委台港澳事務辦公室及福建省金門同胞聯誼會，受到台港澳辦公室副主任宋志強率秘書處處長翁雲萍、交流處處長範岩峰與省金胞聯秘書長方冷的熱忱接待。

陳滄江在拜會時，引用大陸國家主席習近平1月2日在《告台灣同胞書》40周年紀念會上，所發表對台談話提到的「兩岸要應通盡通」，以及「可以率先實現金門、馬祖同福建沿海地區通水、通電、通氣、通橋。」表示金門與廈門、泉州、漳州等在兩岸分治前，本就往來密切如一家人，譬如陳滄江的祖母就是廈門鼓浪嶼人，樂見金門與閩南多多交流，共促發展。

金門縣長楊鎮浯明日將拜會福建省， 陳滄江表示，他將找機會拜會楊縣長，提供他與福建省台港澳辦公室副主任宋志強等人交換的金閩交流發展意見。他認為，金閩若能先試先行「新四通」，對繁榮金門經濟助益甚大，中央政策部分，如他能前進立法院，一定會與楊鎮浯密切配合，善用福建省給予金門的優惠措施，讓金門也能做到「貨出去、錢進來，金門發大財！」

此外，陳滄江一行今日由泉州市金門同胞聯誼會長張亞輪及晉江市金門同胞聯誼會長張亞宗安排，至去年8月5日起供應金門自來水原水的晉江龍湖水庫（上源是山美水庫）參訪，並聽取福建晉金供水有限公司說明供水金門狀況。陳滄江關心原水會否遭受非洲豬瘟病毒汙染？供水公司保證經過生物及化學等多重過濾檢驗，水質保證安全，沒有問題。

陳滄江（左二）破冰訪福建，受到福建省台港澳辦公室副主任宋志強（右二）與省金胞聯秘...
陳滄江（左二）破冰訪福建，受到福建省台港澳辦公室副主任宋志強（右二）與省金胞聯秘書長方冷（右一）的熱忱接待。圖／陳滄江服務處提供
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金門立委補選參選人陳滄江等一行參訪供水金門的晉江龍湖水庫，了解原水過濾檢驗等設備...
金門立委補選參選人陳滄江等一行參訪供水金門的晉江龍湖水庫，了解原水過濾檢驗等設備及供水流程。圖／陳滄江服務處提供
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金門福建陳滄江
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