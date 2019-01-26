中油飯碗難捧 甄選得攀高負重辨色 競跑動用紅外線測速

2019-01-26 17:29 聯合報 記者 聯合報 記者 徐如宜 ╱即時報導



中油107年雇員招考，在1萬5260報名者中，只有1440人進入今、明兩天的複試，爭取695個錄取名額。複試體能項目要攀高、負重、辨色等，中油還動用紅外線精準測速。應試者跑得氣喘吁吁，直呼中油的飯碗也不好捧啊！

中油年度招考，甄試類別包含：煉製類、機械類、 儀電類、 電氣類、 土木類、 安環類、 油料及天然氣操作類 、航空及天然氣操作類、事務類（一般）（身心障礙身分）、消防類、護理類、航空加油類、探採鑽井類、車輛修護類、油罐汽車駕駛員類、加油站儲備幹部類 （含產學合作班）共17 大類。今年錄取率4.55 %。

中油今、明兩天舉行複試，開放高雄及台北考區。照報考各科類別不同，都必需通過包含口試及體能測試至少六關卡。體能測驗項目包括：「油槽高空作業模擬 ( 攀爬上下4 公尺鷹架 ) 」、「限時15秒內手提滅火器跑走50或70公尺」、「負重 30 公斤重物跑走跑走50公尺」、「跑走800公尺」、「辨色考驗」、「辨識標示牌內容 (距離4公尺)」。

中油表示，「油槽高空作業模擬 ( 攀爬上下4 公尺鷹架 ) 」項目往年施測地點都在煉油廠內的高梯，今年首次移到校園內，承辦單位松盟科技做足防墬、防撞等防護措施，運用背負式安全扣環搭配繩鎖裝置防止墜落，鷹架平台上設有防護欄，並將鷹架固定裝置轉向外側，避免考生爬高梯過程中的身體碰撞，考生不用擔心。