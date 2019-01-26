台電足感心 獨居長者五星級酒店圍爐

2019-01-26 15:31 中央社 澎湖縣26日電



澎湖近200位獨居與清寒老人，今天到澎湖五星級福朋喜來登酒店提前圍爐，每位長者都是第一次到大飯店，除盛裝打扮外，也難得吃到高檔的料理，回味無窮。

台電澎湖尖山發電廠今天繼安排獨居長者採購年貨外，還首度安排湖西轄區的獨居清寒長者一起到馬公五星級酒店圍爐，雖然天氣低溫，每位長者仍盛裝打扮，在台電專車接送和志工扶持下，高興的前往酒店圍爐，提前歡聚共享年味美食。

台電歲末關懷獨居、清寒長者圍爐活動，包括台電公司副總經理陳建益、議長劉陳昭玲、縣府參議盧春田等人，在尖山電廠長歐致誠陪同下，逐桌向在座的長者們問好，同時一起與獨居、清寒老人圍爐，讓獨居與清寒老人提前過年。

年紀最高的92歲呂水鏡與呂石海表示，這是他們第一次到五星級飯店吃飯，感謝台電用心辦圍爐，讓每位長者吃到一頓不一樣的年夜飯，最為開心。

廠長歐致誠表示，尖山發電是一友善電廠，除了穩定供電外，更是連續7年來，在歲末年節前夕，安排獨居長者採購年貨、協助整理居家環境等，今天安排提前圍爐，感受年節與家的溫馨氛圍，希望明年能擴大辦理，邀請更多的獨居清寒長者參加。

今天的歲末圍爐，還安排樂團等表演及衛福部醫護人員現場為長者們衛教宣導與免費健檢，讓每位長者都健康好過年。