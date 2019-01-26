迎春節國家清潔周今天展開 高雄環保局：清厝才會富

2019-01-26 14:29 聯合報 記者 聯合報 記者 徐如宜 ╱即時報導



來賓一起動手清掃街道，響應國家清潔周活動。圖／高雄市環保局提供 分享 facebook 國家清潔周今天展開，將持續到2月3日，高雄市環保局呼籲民眾總動員，「清厝才會富、高雄發大財」。清潔隊將於1月28日起加強受理大型廢棄物清運。

高雄市副市長洪東煒與環保局長袁中新，今天在鳳山行政中心啟動「108年國家清潔周活動」，挽起袖子與志工們一起清掃馬路。環保局安排宣誓、誓師外，並設置宣導攤位及二手家具展示，同時表揚107年度高雄市環境清潔維護考核輔導及評比計畫績優單位，表彰各區清潔隊對於環境維護的努力。

「國家清潔周」每年都配合民眾除夕大掃除的習慣，於農曆過年前一周舉辦，今年將持續到2月3日。環保局指出，今年的氣溫預報顯示，氣溫相對較為溫暖，病媒蚊活動力較強。民眾除了清掃室內環境及周邊道路外，水溝及積水容器也是清潔重點。請將廢輪胎、空瓶罐交由垃圾車清運，減少病媒蚊孳生源，有效防治登革熱。

袁中新表示，農曆春節大掃除的習慣，是民眾及市府共同維護市容的良機，讓生活環境更乾淨，也希望市民朋友隨手做環保，一起「清厝才會富、高雄發大財」。