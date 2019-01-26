春節假期長達9天 往墾丁易塞路段將彈性調撥車道

2019-01-26 09:30 聯合報 記者 聯合報 記者 翁禎霞 ╱即時報導



今年春節假期長達9天，為了紓解南下恆春半島及台東的車潮，屏東縣枋寮警分局自2月2至2月10日，會在車流易塞車路段調撥車道，過年期間有計畫到墾丁或台東旅遊的民眾要特別注意。

枋寮警分局指出，台1線易塞車路段包括436.5至445.5公里路段、台1線永翔路口、中山路口。台1線民族路口、桂格加油站、加祿加油站、品味軒休息站、枋山鄉鬍鬚源池上便當、枋山遊憩區楓港加油站前分隔島等路段。

警方會視春節期間的車流，調撥車道供南或北向車流行駛，預計南下調撥車道的路段會在台1線436公里（水底寮五岔路口）至台1線445.5公里(嘉和路口)全長約9公里。

北上預計調撥車道的路段也是在台1線445.5公里(嘉和路口)至436公里(水底寮五岔路口)約9公里。

另外，因應沿山公路施工，北上車流增加時，警方會管制台1線中山路口禁止左轉，引導改道枋寮陸橋下左轉進入枋寮市區。還有台1線民族路口、桂格加油站、加祿加油站、品味軒休息站、枋山鄉鬍鬚源池上便當、枋山遊憩區楓港加油站前分 隔島缺口封閉，禁止車輛穿越及迴轉。