戴財神冠宣傳手機短拍賽 韓國瑜：好的、不好的都可拍

2019-01-25 23:15 聯合報 記者 聯合報 記者 楊濡嘉 ╱即時報導



高雄市新聞局和「全球華人青馬影展文化藝術基金會」合作推出「與『雄』同行」城市行銷「手機短拍」大賽」，高雄市長韓國瑜和「全球華人青馬影展文化藝術基金會」董事長吳清基今天還戴起財神帽和10位網紅為此大賽宣傳。

吳清基、韓國瑜今天宣布手機短拍大賽相關訊息，並邀請10位具有特色的網紅到場推薦高雄景點。

受邀推薦高雄景點的網紅專業影評人「左撇子」、也是電影演員的韓雨潔、國際攝影部落客Bruno Black、美妝時尚達人鄭米粒、穿搭彩妝部落客Kimi Hu、音樂才女邱俐穎、情侶檔漫畫家「綜合口味」、女神系甜心夏晴、網紅名模蕾依和饒舌搞笑網紅Basso矚目。

網紅推薦的高雄景點有壽山Love觀景台、愛河之心、駁二藝術特區、大東文化藝術中心、田寮月世界、大崗山後山一線天、大樹舊鐵橋天空步道、旗後炮台和彩虹教堂、黃金海韻、美濃田園風光、六合夜市、旗山老街等。

韓國瑜期盼民眾、網紅不只拍高雄景點，更能挖掘高雄深度觀光元素，而且不管好的一面或不好的現象，都歡迎拍下來，不要擦脂抹粉，高雄有不好，他和團隊一定面對問題力求改善。

韓國瑜另表示，8、9月間知名導演李行將和多位資深導演到高雄，希望更多影視界人士看到高雄之美並到高雄取景拍片，將來也會引進影視後製到高雄來。