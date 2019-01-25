2000本精裝書只看不賣 屏東再吹書店風潮

2019-01-25 23:14 聯合報 記者 聯合報 記者 江國豪 ╱即時報導



屏東書店風潮越來越興盛！除了勝利新村4間特色獨立書店外，主打書店不賣書的「讀者城市」，也將在屏東演藝廳營運，風格將走高雅、精緻路線，有2千多冊精裝書環繞，更有全球限量書籍提供民眾閱讀，更以城市為概念進行空間規劃，要讓民眾走進閱讀世界中探索心中的那1本書。

愛書成癡的民眾，只要走進「讀者城市」，第一眼看見書牆圍繞，肯定相當興奮！由2千多冊精裝書排列，不只書美、種類多元。

200多坪空間，是以城市為概念切割成「巴黎優雅時尚」、「紐約復刻經典」、「羅馬古典殿堂」、「東京潮流世代」，書本排列也刻意走混搭風，要讓讀者有在城市探索的感覺，從茫茫書海中找到1本喜歡的書。

大中圖書總經理劉彥甫表示，公司賣參考書起家，在屏東經營38年，在民眾閱讀習慣改變後，眼見不少書店紛紛倒閉，書店如何轉型經營成為1大課題。「讀者城市」嘗試以「書」為主題做為空間概念打造閱讀創造館，民眾付費入場看書，除了享受書本內容與環境氛圍，還有免費吧台暢飲讀者暢飲。

「讀者城市」也是南台灣唯一全店陳列精裝書，類型涵蓋地理、歷史、人文、藝術、世界經典等，其中全球限量400百套，市價近10萬元的「海上絲路」絕對不能錯過。

另外，店內也設置商務VIP空間，鎖定高端客群，選定精品、名車、品酒等類型書本陳列。內部以蜂巢型書桌，隔出個人閱讀空間。而多功能演講廳，提供創作者發表舞台，也能舉辦藝術展覽，階梯式座位區，讓觀眾能輕鬆參與活動。