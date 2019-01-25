韓國瑜介紹高雄燈會頻看稿 怕漏掉燈會精彩內容

2019-01-25 23:14 聯合報 記者 聯合報 記者 楊濡嘉 ╱即時報導



高雄燈會即將於2月9日到2月20日展開，今年以愛河為主題，打造「金銀河」意象，高雄市長韓國瑜今天在燈會記者會上力邀國內外人士到高雄參觀燈會，他提到燈會細項時，還很慎重的頻頻看高市觀光局給他的稿子，似乎怕漏掉任一精彩的內容。

「2019愛河燈會金銀河」2月9日（大年初五）到2月20日在高雄橋到七賢橋的愛河沿岸進行，高雄市觀光局以「金銀河」為概念，推出「童心童趣」、「懷舊風味」、「魅力星光」、「戀戀風情」四大燈區，並結合「豬」年打造百豬燈區。

觀光局表示，今年高雄燈會不僅保留傳統燈區，也有創意燈飾，首創數座絢爛百米燈景隧道、獨創的頑味迷宮、律動光影華爾滋、傳情萬花筒等大型創意燈飾，民眾可感受水岸燈會美景，新科技和舊時兼顧。

韓國瑜表示，2月9日開幕當天特邀請宅男女神安心亞、少女殺手吳思賢、台語新天王許富凱、霹靂布袋戲和民眾相見歡；為重現50年代氛圍，愛河旁將規畫「金銀財寶夜市」，有懷舊古早市集，有棉花糖、捏麵人、畫糖攤位；燈會期間，霹靂布袋戲、明華園都有精彩的演出，屆時也會重現藍寶石歌廳秀。

今年高雄市的燈會，不只愛河燈會，還有旗山燈會、佛光山平安燈會，和岡山燈會。旗山燈會2月1日在旗山老街一帶登場，預計進行到2月10 日。佛光山燈會2月5日（大年初一）起到3月6日展開，有光雕秀、三好嘉年會花車與提燈遊行，更有創意花燈。岡山燈會也是2月5日展開，在岡山公園點燈啟動，預計到2月9日閉幕。