美濃六龜規畫替代道路 南迴公路10處測速照相

南迴公路台東段10處測速照相桿全年無休，用路人務必遵守速限減速慢行。記者尤聰光／攝影 分享 facebook

今年春節假期長達9天，高雄旗山、美濃、杉林、甲仙、內門等地，還有屏東墾丁將湧入眾多走春人潮，警方已規畫替代或調撥道路，南迴公路上的測速照相桿，更是全天候24小時執法，用路人要減速慢行，避免違規被拍照，傷了荷包。

春節過要前往旗山老街替代路線可從國道10號下嶺口交流道，左轉旗南路接中華路進入旗山市區。若要前往六龜溫泉泡湯或茂林賞蝶，建議在國10下里港交流道接台3線，左轉往旗山至台3線409.1K處右轉榕樹下產業道路，右轉堤防路至中壇橋前接台28線到美濃中壇，前往六龜。

通往甲仙、杉林、內門等地車輛，由國10嶺口交流道下平面道路，走旗南路至旗山市區接中正路再通往杉林、甲仙；若在旗山接台3線可通往內門紫竹寺、南海紫竹寺與順賢宮等廟宇參拜。

為紓解南下恆春半島及台東的車潮，屏東縣枋寮警分局會在易塞車路段調撥車道，將視春節期間的車流，調撥車道供南或北向車流行駛，預計南下調撥車道的路段會在台1線436公里（水底寮五岔路口）至台1線445.5公里（嘉和路口）全長約9公里。

北上預計調撥車道的路段在台1線445.5公里（嘉和路口）至436公里（水底寮五岔路口）約9公里。

台東警方表示，在南迴公路台東段有10處測速照相桿，都是雙向測速，速限從50至70公里不等，每年舉發超過1萬多件，提醒用路人經過這10處路段應減速慢行。