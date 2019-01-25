金門縣府推「愛心圍巾」 讓弱勢族群暖身更暖心

2019-01-25 21:23 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡家蓁 ╱即時報導



再過幾天就是農曆新年，縣府寒冬送暖列車今日在縣長楊鎮浯的引領下，陸續前往蘭湖日照中心、晨光教養家園、金門監獄、福田家園及松柏園展開一連串的寒冬送暖活動，除了致贈慰問金以及象徵發財的「福菜」外，楊鎮浯還親手為福田家園、松柏園的院生圍上由各志工隊夥伴及政風處同仁手織的「愛心圍巾」，場面溫馨感人。

楊鎮浯表示，如何讓老幼照護體系建構得更好，發揮更大的能量，讓鄉親能夠放心，是縣府最重要的工作之一，希望透過「拋圍巾引玉」的關懷活動，展現公務部門對社福、長照的重視，更祈望上天護佑金門，讓所有金門鄉親在春節都能與家人一起圍爐。

政風處處長陳治平表示，此次的「圍巾暖心」是一個別具意義的活動，透過廉政志工主動發起的「廉政愛編織」，一針一線、一分一秒的用每位志工雙手，把心中對長者關懷的心意，以絨線勾勒愛心，鉤織出有溫度的一條條圍巾，透過縣長及每位志工溫暖的手，讓愛包圍在受照護者身上。

陳治平還透露，此次參與的志工，很多都不懂編織圍巾，但仍卯足全力的投入編織行列，甚至有位男性志工，因聽不懂講師解說的編織技法，還自己上網搜尋網路編織影片，邊看邊學、邊學邊織，花了近一個月才把圍巾給織出來；也有開炸雞店的志工，趁客人尚未上門的空檔用心編織，一個月下來竟也編織出近十條的圍巾。而志工夥伴這一切無私、奉獻的付出，都是希望鄉親能在凜冽寒冬中圍上溫暖與關懷，更希望以此柔性的廉政關懷元素，與縣政團隊共同齊心守護廉潔家園，為金門添注關懷色彩。