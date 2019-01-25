看好金門消費市場 首家adidas產品專賣店進駐

2019-01-25 20:47 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡家蓁 ╱即時報導



看好金門的小三通消費市場，台開集團金門風獅爺商店街今天引進國際知名運動品牌adidas系列產品專賣店進駐，這是台灣知名休閒運動用品品牌通路摩曼頓企業公司首家離島連鎖專賣店，也是金門地區第一家adidas系列產品專賣店，「摩曼頓」協理陳文福表示，運動品牌走向「專精」，所以這家店的產品與價格都會與台灣相同，都會是最新款，他也不諱言對金門的營業額期望很高，希望有亮眼的業績。

摩曼頓在台成立已38年，擁有販售上萬種運動休閒品牌服飾、鞋款、配件等商品，全國約有超過240家分店；今天在風獅爺商店街設立首家離島門市，包括金門風獅爺商店街總經理江明玉、「摩曼頓」協理陳文福、副理顏宏任等也特地到金門參加開幕記者會。

陳文福協理說，也現場宣布大利多，即日起至2月11日凡在adidas專櫃消費滿5000元立即送1000元(消費現抵500元加送500元商品抵用券)，開幕期間adidas指定鞋款、服飾外套、運動配件全面8折起。消費滿3500元再送運動休閒帽乙頂，數量有限，送完為止。

此外，為回饋金門鄉親特舉辦「新春開運購」滿額送活動，凡在Nike消費滿5000元即贈500元抵用券（限下次使用）、puma消費滿2800元贈送puma托特袋一個（限量50個）、購買newblance當季鞋款即送限量運動襪一雙（限量80雙）。在1/25~2/28 在風獅爺商店街單筆消費滿2000元即可參加桃園、曼谷來回機票抽獎活動，1/25~2/10凡是會員憑風獅爺量販店、樂購仕、levies單筆滿888元或璞之鍋、風獅美食單筆滿188元起即可獲精美「春節開運小禮物」一份。