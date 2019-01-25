台灣燈會將開鑼 屏東市燈區舉行點燈儀式

2019-01-25 20:19 中央社 屏東縣25日電



2019台灣燈會將於2月19日至3月3日在屏東舉行，屏東市燈區結合每年舉辦的綵燈節，今天晚上6時30分舉行點燈儀式，由縣長潘孟安主持。

「點燈了！」屏東人期待的台灣燈會，今天晚上屏東市燈區結合綵燈節點燈，屏東市不少人帶著孩子全家出動看燈，屏東縣政府在萬年溪點燈現場還舉辦「按讚送紅包」，春節前，各式花燈讓屏東市呈現一片喜氣洋洋。

台灣燈會主燈區在東港鎮大鵬灣，另有東港鎮區及屏東市區2個燈區，屏東市燈區在勝利星村園區。

屏東縣政府每年春節舉辦綵燈節，今年加入台灣燈會，綵燈節與勝利星村燈區今晚同步點燈，點燈儀式在綵燈節燈區萬年溪畔舉行。

縣長潘孟安表示，屏東綵燈節今年邁入第3年，不同於傳統花燈，綵燈節引進水上、科技、音樂互動等燈飾，不僅展現萬年溪整治成果，也為屏東市增添美麗夜景，今年擴大到萬年溪全線，以「彩虹」為主題，在蜿蜒近5公里長的萬年溪河畔設置50組燈飾，讓萬年溪宛如城市的璀璨星河。

此外，沿岸的建國國小內設置有屏東去年參加國慶花車遊行的「屏安鵬來、光耀三十」絢櫻花車，這輛花車2月19日後將移師主燈區大鵬灣。

潘孟安表示，台灣燈會的勝利星村燈區以「有光新春」為主題，利用眷村及童趣的元素設置饅頭燒餅、大型玩偶熊花燈、剪紙藝術等創意燈飾，結合在地特色店家、村光小旅行、星空電影、市集等，伴隨著國旗飛舞、早期各種經典歌曲的飄揚，燈會展現懷舊風。

勝利星村燈區還有不同形態表演節目輪番登場，至3月3日，每個週末假日有街頭藝人、文創美食市集及音樂藝術演出。

縣府建議民眾搭乘大眾交通運輸工具，在台鐵屏東站旁備有免費環狀接駁專車，每晚5時至11時每10至15分鐘發車（除夕、初一停駛）；接駁車沿線、屏東公園周邊、萬年溪沿線備有共20處停車場。