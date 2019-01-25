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屏東綵燈節今晚點燈 為台灣燈會揭開序幕

2019-01-25 19:43聯合報 記者翁禎霞╱即時報導

迎接台灣燈會，屏東縣長潘孟安今晚與民眾在屏東市萬年公園歡喜點燈，啟動屏東綵燈節，今年綵燈節以「彩虹」為主題，在蜿蜒近5公里長的萬年溪河畔設置50組燈飾，不但點亮屏東市，也為台灣燈會揭開序幕。

屏東縣長潘孟安表示，台灣燈會今年在屏東設有3個燈區，除了大鵬灣主燈區、東港小鎮燈區外，屏東燈區就是以綵燈節及眷村燈區為主角，屏東綵燈節今年已邁入第3年，不同於傳統花燈，綵燈節引進水上、科技、音樂互動等燈飾，不僅展現萬年溪整治後成果，也為屏東市增添美麗夜景。

今年綵燈節綿延萬年溪畔近5公里，從勝利路段一直到和生路段，總計有50組水上、音樂及互動科技等不同類型的燈飾，透過色彩變化帶來豐富的視覺饗宴，例如「水上煙花」就是一座10公尺高的摩天輪，還有燈光打造的「大武山群」、水上青蛙展現的「生態」，繽紛的「糖果城堡」，都讓萬年溪的夜變得更加動人。

另外，屏東市區內勝利星村、崇仁眷村、中山路、中正路段等區域也皆有設置燈飾及光環境，即日起到3月3日屏東市區將會熱鬧滾滾，遊客從屏東火車站下車後，就可以感受燈會繽紛氛圍。

潘孟安說，為方便民眾賞燈，縣府特別規劃免費接駁車，行駛屏東轉運站、中山路(將軍之屋對面)、屏東醫院、勞工育樂中心、復興圖書館到電信局站牌(民族夜市旁)共6站，活動期間除除夕、初一停駛外，每日17時至23時，每10-15分鐘一班車，民眾可輕鬆逛屏東燈區。各項燈區活動可至屏東縣政府官網「台灣燈會」專區查詢。

10公尺的摩天輪就位於萬年溪畔，格外搶鏡。圖／屏東縣政府提供
10公尺的摩天輪就位於萬年溪畔，格外搶鏡。圖／屏東縣政府提供
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圖為綵燈節的燈飾之一「深海傳奇。圖／屏東縣政府提供
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位於屏東市萬年溪的「大武山群」燈飾。圖／屏東縣政府提供
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圖為燈飾之一「魔方」。圖／屏東縣政府提供
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屏東綵燈節的「光之隧道」。圖／屏東縣政府提供
屏東綵燈節的「光之隧道」。圖／屏東縣政府提供
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屏東綵燈節今晚點燈，吸引大批民眾賞燈。記者翁禎霞／攝影
屏東綵燈節今晚點燈，吸引大批民眾賞燈。記者翁禎霞／攝影
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屏東縣長潘孟安今晚與民眾一起點亮屏東綵燈節。記者翁禎霞／攝影
屏東縣長潘孟安今晚與民眾一起點亮屏東綵燈節。記者翁禎霞／攝影
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水上青蛙展現的「生態」，讓萬年溪生機無限。圖／屏東縣政府提供
水上青蛙展現的「生態」，讓萬年溪生機無限。圖／屏東縣政府提供
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台灣燈會屏東縣政府潘孟安
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