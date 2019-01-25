屏東綵燈節今晚點燈 為台灣燈會揭開序幕

2019-01-25 19:43 聯合報 記者 聯合報 記者 翁禎霞 ╱即時報導



迎接台灣燈會，屏東縣長潘孟安今晚與民眾在屏東市萬年公園歡喜點燈，啟動屏東綵燈節，今年綵燈節以「彩虹」為主題，在蜿蜒近5公里長的萬年溪河畔設置50組燈飾，不但點亮屏東市，也為台灣燈會揭開序幕。

屏東縣長潘孟安表示，台灣燈會今年在屏東設有3個燈區，除了大鵬灣主燈區、東港小鎮燈區外，屏東燈區就是以綵燈節及眷村燈區為主角，屏東綵燈節今年已邁入第3年，不同於傳統花燈，綵燈節引進水上、科技、音樂互動等燈飾，不僅展現萬年溪整治後成果，也為屏東市增添美麗夜景。

今年綵燈節綿延萬年溪畔近5公里，從勝利路段一直到和生路段，總計有50組水上、音樂及互動科技等不同類型的燈飾，透過色彩變化帶來豐富的視覺饗宴，例如「水上煙花」就是一座10公尺高的摩天輪，還有燈光打造的「大武山群」、水上青蛙展現的「生態」，繽紛的「糖果城堡」，都讓萬年溪的夜變得更加動人。

另外，屏東市區內勝利星村、崇仁眷村、中山路、中正路段等區域也皆有設置燈飾及光環境，即日起到3月3日屏東市區將會熱鬧滾滾，遊客從屏東火車站下車後，就可以感受燈會繽紛氛圍。