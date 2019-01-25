愛辣成痴一種15年 他的辣椒讓民眾大開眼界

2019-01-25 16:03 中央社 屏東縣25日電



屏東枋寮鄉65歲農民戴輝榮種植辣椒15年，現在一甲多的辣椒園種了14種辣椒，形色、大小很療癒，已經成了屏東縣唯一的辣椒休閒農場。

戴輝榮早期開旅館，客人住宿後想帶伴手禮回家，但當地特產為蓮霧及芒果，他怕太重不好帶，於是想到輕便又新奇的辣椒，一種將近15年。

戴輝榮說，辣椒要種在陽光充足、排水順暢的砂質土壤，屏東高溫氣候適合辣椒生長，最早種的是朝天椒和長辣椒及少部分鬼椒，約有6、7種，闖出知名度後，逐漸增加種類。

現在戴輝榮一甲多的辣椒園有辣到頭皮發麻的毒蠍椒、鬼椒，也有客製化以造型取勝的紅燈籠辣椒、黃辣椒、巧克力辣椒、羊角椒、螺絲椒等約14種，多數都是市場上少見，讓遊客對辣椒認知大開眼界。

戴輝榮表示，種這麼多品種，有些是應餐廳要求，如牛肉麵要用長辣椒才能顯出麵的香氣，麻辣火鍋店放幾顆紅燈籠椒，增加鍋料色彩及美味，還有披薩店、鹹酥雞和法國料理店對辣椒各有需求。

戴輝榮經營屏東唯一的辣椒休閒農場，除了各種顏色造型辣椒吸引遊客外，也教遊客DIY辣椒醬，他表示，特殊的辣椒製成辣椒醬，循古法製作，採收後清洗、去蒂頭曬乾，保持色澤鮮豔，於傳統陶甕發酵後裝瓶，鎖住原有香氣。