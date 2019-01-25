不讓你孤單！「屏安樂智屋」陪伴長者 打造友善環境

2019-01-25 15:46 聯合報 記者 聯合報 記者 江國豪 ╱即時報導



為了打造高齡及失智友善社區，屏東縣政府客家事務處在竹田鄉客家文物館設立「屏安樂智屋」，並委託成功大學團隊，執行樂齡村示範計畫。除了設立據點，提供長者參與課程，也結合居民、商家、社團、警局建構起關懷網路。未來縣府也將建造日照中心，串連地方建設及資源，將西勢村打造為全台首座「樂智社區」。

屏東縣政府客家事務處處長陳麗萍表示，西勢村是高齡社區，委託成功大學以友善居民、友善組織、友善空間三大面向，進行樂齡村示範計畫，讓長者能快樂生活。

「屏安樂智屋」定期舉辦飲食營養、衛生保健、手工ＤＩＹ、預防失智等課程，村民也加入志工行列，不僅陪伴長者談心，志工們還會騎著腳踏車沿街宣傳，邀請長輩到客家文物館看電影。志工莊美惠說，西勢村人老化嚴重，年輕人外出不在家，而長者最需要的是陪伴，來到據點不只能夠閒話家常，透過課程一系列課程更能保健康、預防失智。

除了「平安樂智屋」設置外，警察局、衛生所、學校、關懷據點及地方社團等單位，也一同建構關懷網路，更進一步打造友善空間，目前西勢村共有16間店家響應計畫，特別設置高齡友善貼心椅。