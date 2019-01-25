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屏東霧台櫻花季登場 賞櫻遊部落

2019-01-25 15:49中央社 屏東縣25日電

屏東縣霧台鄉的櫻花目前已開了3、4成，霧台鄉公所明天將舉辦櫻花季的開幕，週末連續2天有部落市集，引領遊客賞櫻體驗魯凱族文化。

霧台鄉台24線沿線的櫻花每年春節連假都會吸引賞櫻人潮，尤其部落裡有一戶民眾院子裡種了棵30多年的櫻花王，花冠盛開如傘，是霧台櫻花季大亮點，每年都吸引人潮。

多年來，原本只是在前往霧台村的台24線沿線有櫻花，去年縣府補助霧台鄉擴大種植櫻花面積，發展霧台鄉的櫻花生態旅遊，櫻花季明天開幕，霧台鄉公所表示，受氣候影響，往阿禮部落方向道路兩旁沿路可見粉嫩櫻花，其餘櫻花樹約在2月初可陸續開花，櫻花王約在2月底開滿。

霧台鄉公所明、後天在霧台部落文化廣場舉辦櫻花季的開幕活動，2天活動以部落市集方式舉辦，民眾在市集裡買「Sabau（魯凱族問候語）」券就可體驗魯凱傳統鞦韆、刺福球及部落生態旅遊等體驗活動。

今年台灣燈會在屏東舉行，屏東市燈區將於今晚點燈，白天霧台鄉賞櫻花，晚上回到屏東市賞台灣燈會，霧台鄉公所預期今年賞櫻人潮會增加。

鄉公所表示，2月7日（年初三）起至2月10日（年初六）止，每天上午10時至下午2時在谷川大橋進行遊客自小客車全面管制，規劃交通接駁車服務，接駁車由谷川大橋發車，每10分鐘一班，停靠站為神山社區及霧台社區招呼站。

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