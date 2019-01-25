春節出遊 高雄山城風景區替代道路看這裡

2019-01-25 14:40 聯合報 記者 聯合報 記者 徐白櫻 ╱即時報導



旗山老街巴洛克風格建築。聯合報資料照／楊濡嘉攝影 分享 facebook

今年春節假期長達9天，高雄市旗山、美濃、杉林、甲仙、內門等地可能湧入眾多走春人潮，除平日的通行路線外，旗山警分局今天公布通往美濃、六龜的替代道路，並提醒民眾說，旗山老街多條道路在過年期間靜止車輛左轉，遊客須依指示行駛。

旗山老街開車替代路線：國道10號下嶺口交流道，左轉旗南路接中華路進入旗山市區。中華路旗山橋頭旁新建810公有停車場可容納400輛車，此外，華中街口堤防外河床設置「高灘地停車場」，可停放300部車，距離旗山老街約200公尺。

值得注意的是，旗山市區中華路與大同街、復新東街、河堤路及中正路與仁和街、平和街、永福街口；旗南路與中正路、永平街等路口，上午9至晚上8點禁止車輛左轉，請車輛依內圍順時鐘、外圍逆時鐘方向行駛。

美濃景點替代道路，國10末端直行旗屏路（約500公尺），至浩全混凝土廠前右轉產業道路，再左轉接堤防路至高140線美濃廣善堂前，右轉至美濃或杉林，堤防替代道路沿途有臨時指示牌指引行進。

六龜景點（六龜溫泉、茂林賞蝶）替代道路，國10下里港交流道接台3線，左轉往旗山至台3線409.1K處右轉榕樹下產業道路再右接堤防路直行至中壇橋前右轉接台28線至中壇、六龜地區。

往甲仙、杉林地區車輛建議先由國十嶺口交流道下平面道路，接旗南路左轉直行至旗山市區接中正路再往杉林、甲仙地區，或左轉接台3線(延平一路)可往內門觀亭紫竹寺、南海紫竹寺順賢宮等廟宇參拜旅遊。