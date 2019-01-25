收出養子女找許可機構 社會局有單一窗口服務

2019-01-25 14:56 中央社 高雄25日電



協助兒少尋找幸福避風港，高雄市社會局提供單一窗口收出養服務，今天提醒除了一定親屬或夫妻間收出養子女外，其他都須經由政府許可收出養媒合服務機構辦理，不能私下媒合。

收養家庭的一對夫婦已有9歲親生女兒，在與女兒及家人討論後，進行收養程序，他們透過收出養機構安排課程、會談與家訪，一步步完成做好成為收養家庭的準備，並經由合法程序收養一名弟弟，成為女兒的最佳玩伴。

這對夫婦表示，家人都覺得收養是一件美好的事。未來面對弟弟的身世告知一事，會以正向坦然的態度回應周遭親友與鄰居的好奇，不會彆扭，更也不刻意迴避，因為他們深信有愛讓彼此在一起，不限於血緣，只要互相關心、陪伴與信任，就是彼此最重要的家人。

一對都已退休的收養家庭夫婦也表示，最初加入收養家庭行列時，也是只有一名獨生女，但他們夫妻多年來陸續收養很多收養兒，一直以來的做法和觀念就是不論親生兒或收養兒都「一視同仁」，買物品大家都有份。

社工指出，高雄市於民國102年成立兒童及少年收出養資源服務中心，提供收出養需求的民眾單一服務窗口，並透過各式宣導活動營造友善收出養環境，讓出養家庭能安心請託，收養家庭能為即將到來的新家庭成員和關係妥善準備。

社工希望社會大眾接納超越血緣關係的家庭，營造溫暖包容且充滿關愛的氛圍，更歡迎有收養意願的家庭加入收養行列，一起成為孩子生命中最重要的家人。

除了收養家庭必須進行上課、會談與家訪等收養程序，社工提醒依「兒童及少年福利與權益保障法」，除了一定親屬或夫妻間收出養子女外，都必須經由政府許可的收出養媒合服務機構辦理，不能私下媒合收出養子女。高雄市現有合格收出養媒合服務機構為，財團法人中華民國兒童福利聯盟文教基金會、財團法人勵馨社會福利事業基金會和財團法人高雄市私立小天使家園等。