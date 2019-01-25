雲林早高雄一步辦紀念會 鄧麗君哥哥盼在高雄設紀念館

2019-01-25 12:11 聯合報 記者 聯合報 記者 楊濡嘉 ╱即時報導



本月29日是已故一代歌后鄧麗君的冥誕，雲林縣政府將在鄧麗君出生地雲林褒忠鄉田洋村舉辦紀念音樂會，鄧麗君的哥哥鄧長安預計前往參加。高雄市觀光局也規畫「鄧麗君日」，但到今天為止，鄧長安並未接到有關鄧麗君冥誕日會如何紀念的訊息。

鄧長安說，他們一家人只有南投沒有住過，因父親軍職的關係，全家人隨著到處搬家，鄧麗君在雲林褒忠鄉田洋村出生，幼稚園到上小學的4年間住在屏東，全家人隨後搬到台北市，又遷到當時台北縣蘆洲，再搬回台北市；鄧麗君進歌唱界，在東南亞受到歡迎，後到日本發展，前後在日本發展8年左右。

對於雲林、高雄紀念鄧麗君的構想，鄧長安都很感謝，但認為如果高雄市像追思已故歌后鳳飛飛冥誕一樣在電台放歌曲，意義不大，也有點不倫不類，要是設紀念館，或者規畫更有意義的紀念活動，會較有意義。

鄧長安表示，曾與高雄市前市長陳菊及其團隊協商設鄧麗君紀念館之事，陳菊曾答應他找地點設置，他找了目前蓮池潭東面的高雄物產館和旗津貝殼館，其中以高雄物產館較適合，可是後來物產館做了展售農特產品之用。