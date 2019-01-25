拿下鳳凰獎 金門義消隨父腳步投入救災

2019-01-25 03:33 中央社 金門縣24日電



表揚消防及義消的鳳凰獎最近頒獎，金門縣政府消防局雙喜臨門，科長鄭志偉和金城義消分隊副分隊長楊俊偉，分別榮獲全國消防和義消楷模，其中楊俊偉更是跟隨父親腳步成義消。

金門縣消防局長楊肅凱今天接見鄭志偉和楊俊偉，盛讚他們金門「消防之光」，勉勵他們竭盡所能，繼續為鄉親服務。

來自台南柳營的鄭志偉，民國87年從臺灣警察專科學校畢業後，從基層消防隊員做起，戮力從公，深獲長官肯定；勤餘之暇不忘讀書，89年保送中央警察大學，91年畢業分發到金門服務，從事消防工作超過20年。

楊肅凱表示，鄭志偉曾獲103年全國績優研考人員及金門縣106年度績優消防人員；推動旅遊從業人員CPR、簡化救護證明申辦流程及救護加值服務專案等創新作為，2度榮獲「台灣健康城市暨高齡友善城市」獎項。

楊肅凱說，特別的是，鄭志偉從家家戶戶必備的戶口名簿得到靈感，設計出全國獨一無二的「『護』口名簿夾鏈袋」，獲獎不令人意外。鄭志偉說，鳳凰獎獲獎格外有意義，榮耀屬於全體消防團隊。

至於楊俊偉，現從事五金行生意，他的父親早年也是義消一分子；楊俊偉深受父親影響，從92年起加入義消行列；抱持著義消人員「歡喜做、甘願受」信念，積極協助消防弟兄搶救地區各種災害。

楊俊偉印象最深刻的是，去年9月住家附近金城鎮東門圓環發生了一場車禍，當時得知消息後立刻趕到現場，看到傷患受困在車下，已經喪失意識，情況危急。輪休中的金寧分隊員許凱嵐路過，主動投入救援工作，兩人一起為傷患實施心肺復甦術，直到救護車抵達，幾天後傳來，傷患已恢復意識消息，復原情況良好。楊俊偉很高興成功挽回一條生命。

此外，楊俊偉曾於92年獲選金門縣優秀青年楷模，95年當選金門縣績優義消人員。不善言詞的他說，義消要學習的技能五花八門，只有不斷的自我訓練及要求，才能應付各種災害的突發狀況。