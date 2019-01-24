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國中生患遺傳性罕病喪失視力 挑戰游泳想再看旗津水藍

2019-01-24 21:04聯合報 記者徐如宜╱即時報導

高雄市旗津國中二年級學生廖紘緯罹患罕見疾病「雷伯氏遺傳性視神經萎縮症」，去年視力從正常降至0.01，幾乎全盲，龐大的醫療費用造成家庭經濟很大壓力。他並未自暴自棄，挑戰自己最喜愛的游泳，在高雄市身心障礙運動會拿到6面金牌。

廖紘緯說，眼睛視力一下子變模糊，直到幾乎看不見，當時心裡其實很怕，謝謝同學與老師不斷的鼓勵，還有家人的關懷，才讓自己找重拾信心。未來他會用功學業，努力向上，不讓大家失望。

高雄市教育局、高美館與學學文化創意基金會，今天在高美館舉辦「感動豬」青少年及兒童彩繪特展，其中有一件作品就是由廖紘緯彩繪。這隻小「感動豬」非常特別，有旗津的海水藍，還有著全班29位同學彩色的愛心捺印，大家希望他的眼睛能康復，再看見旗津美麗的色彩。

指導張玲雅老師說，紘緯看不見，更無法分辨色彩，但仍堅持自己親手彩繪完成。紘緯表示，從小在旗津長大，很喜歡藍藍的大海，所以用旗津海水的藍，代表著自己心中的色彩。同學趕著動手幫他完成，每個人一個手指彩，代表著對他的關心，母親也在他的「感動豬」作品眼睛上，留下兩個黃色彩印。

紘緯的母親黃爾玲說，雷伯氏遺傳性視神經萎縮症會導致失明，聽說國內只有極少數人經過藥物治療痊癒，但因藥在德國屬保健食品，但在國內仍用藥範疇，使得藥價相當高，一個藥程需要超過300萬元。紘緯父親是約雇清潔隊員，母親自從兒子眼睛發病後，專心在家照顧，完全沒有收人，龐大的醫療，幾乎拖跨一家人的生計。

旗津國中校長張振義說，教育部政次范巽綠、高雄市教育局長吳榕峯得知紘偉的境遇，有感他勇敢面對眼疾，不灰心不氣餒，鼓勵在游泳運動上發揮所長，並聯繫市府衛生局等相關單位，希望提供更多的協助，也幫助紘偉家人度過難關。

廖紘緯(右)與母親黃爾玲(左)，開心的與「感動豬」作品合影，也謝謝師生的鼓勵。記...
廖紘緯(右)與母親黃爾玲(左)，開心的與「感動豬」作品合影，也謝謝師生的鼓勵。記者徐如宜／攝影
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廖紘緯「感動豬」作品，有旗津的海水藍，還有著全班29位同學彩色的愛心捺印。記者徐...
廖紘緯「感動豬」作品，有旗津的海水藍，還有著全班29位同學彩色的愛心捺印。記者徐如宜／攝影
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旗津國中師生給廖紘緯許多鼓勵。記者徐如宜／攝影
旗津國中師生給廖紘緯許多鼓勵。記者徐如宜／攝影
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廖紘緯罹患罕見疾病「雷伯氏遺傳性視神經萎縮症」，視力幾乎全失，手上是彩繪的「感動...
廖紘緯罹患罕見疾病「雷伯氏遺傳性視神經萎縮症」，視力幾乎全失，手上是彩繪的「感動豬」。記者徐如宜／攝影
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高雄市教育局視力
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