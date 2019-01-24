國中生患遺傳性罕病喪失視力 挑戰游泳想再看旗津水藍

2019-01-24 21:04 聯合報 記者 聯合報 記者 徐如宜 ╱即時報導



高雄市旗津國中二年級學生廖紘緯罹患罕見疾病「雷伯氏遺傳性視神經萎縮症」，去年視力從正常降至0.01，幾乎全盲，龐大的醫療費用造成家庭經濟很大壓力。他並未自暴自棄，挑戰自己最喜愛的游泳，在高雄市身心障礙運動會拿到6面金牌。

廖紘緯說，眼睛視力一下子變模糊，直到幾乎看不見，當時心裡其實很怕，謝謝同學與老師不斷的鼓勵，還有家人的關懷，才讓自己找重拾信心。未來他會用功學業，努力向上，不讓大家失望。

高雄市教育局、高美館與學學文化創意基金會，今天在高美館舉辦「感動豬」青少年及兒童彩繪特展，其中有一件作品就是由廖紘緯彩繪。這隻小「感動豬」非常特別，有旗津的海水藍，還有著全班29位同學彩色的愛心捺印，大家希望他的眼睛能康復，再看見旗津美麗的色彩。

指導張玲雅老師說，紘緯看不見，更無法分辨色彩，但仍堅持自己親手彩繪完成。紘緯表示，從小在旗津長大，很喜歡藍藍的大海，所以用旗津海水的藍，代表著自己心中的色彩。同學趕著動手幫他完成，每個人一個手指彩，代表著對他的關心，母親也在他的「感動豬」作品眼睛上，留下兩個黃色彩印。

紘緯的母親黃爾玲說，雷伯氏遺傳性視神經萎縮症會導致失明，聽說國內只有極少數人經過藥物治療痊癒，但因藥在德國屬保健食品，但在國內仍用藥範疇，使得藥價相當高，一個藥程需要超過300萬元。紘緯父親是約雇清潔隊員，母親自從兒子眼睛發病後，專心在家照顧，完全沒有收人，龐大的醫療，幾乎拖跨一家人的生計。