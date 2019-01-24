旗山農會金蕉禮盒走日系和果子風格 應景上市

2019-01-24 19:44 聯合報 記者 聯合報 記者 徐白櫻 ╱即時報導



旗山農會直營商店「旗農的の店」開幕以來生意嚇嚇叫，為迎接農曆春節送禮需求，農會推出兩項新品上市。兩項產品分別為香蕉、鳳梨雙重口味的「金蕉鳳梨酥」，以及強調日系和果子風格的「金蕉瑪德蓮蛋糕」，皆以可愛包裝打動消費者的心。

「旗農的の店」上月底開幕，平日人潮絡繹不絕，假日營業額更呈倍數成長。旗山農會供銷部主任杜文元指出，「旗山綠晶毛豆」及「金蕉蛋捲」是首波主打商品，前者使用高雄9號綠晶毛豆，從田間採收到工廠加工，4 小時內完成作業，旗山老街只有農會販售，很受歡迎。

香蕉是旗山特產之一，豆花、蛋捲、蛋糕、冰棒、冷飲等各類香蕉食品眾多，隨著直營商店業績長紅，旗山農會持續開發各式香蕉產品，近日新推出「金蕉鳳梨酥」與「金蕉瑪德蓮蛋糕」兩項新品，新上市推出嘗鮮價，門市可讓消費者試吃。

「金蕉鳳梨酥」採用古法熬製香蕉、鳳梨內餡，餅皮則是濃郁奶香的厚實餅皮；香蕉口味的瑪德蓮蛋糕則是與日系「貓德蓮」公司合作開發，使用優質香蕉、進口麵粉、奶油與CAS雞蛋，附上貓咪貼紙與手繪謝卡，十足日式療育風。