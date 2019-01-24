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環團籲阻興達電廠延役 潘孟安允月底前行文台電

2019-01-24 19:33中央社 屏東縣24日電

南部反空汙大聯盟今天下午到屏東縣政府拜訪縣長潘孟安，呼籲南部縣市長力阻興達電廠延役，潘孟安允諾1月底前行文台電，表達反對延役的立場。

環保團體指出，興達燃煤電廠使用已逾40年，是台灣老舊的燃煤電廠之一，所排放的氮氧化物、硫氧化物等空氣汙染物高居全國第2，屏東沒有重工業工廠，卻飽受鄰近高雄工廠、發電廠空汙之苦，今年起，屏東已超過15天PM2.5破百。

潘孟安表達和環保團體站在一起的立場，他表示，將在月底前行文台電，同時會公開宣告捍衛縣民健康的立場。

屏東縣政府發言人黃建嘉會後重申，屏東縣境內並沒有重大汙染工業，卻因為地形氣流等因素的影響，飽受空汙之苦，這讓縣府完全無法接受，一定會和縣民站在一起力抗空汙。

前環保聯盟理事洪輝祥表示，興達電廠是屏東空污的頭號嫌犯，潘孟安的態度讓環保人士喜出望外，這個「大紅包」不是金錢可以衡量，要為潘孟安按讚。

洪輝祥指出，興達電廠3、4號機2月4日前需向高雄市政府申請展延，但是環保團體拜會高雄市政府，高市的態度卻是曖昧的，他們呼籲屏東縣應立即依空汙法第7條好鄰居條款，呼籲中央政府及高雄市長韓國瑜不要展延興達燃煤電廠3、4號機。

屏東縣政府潘孟安高雄市
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