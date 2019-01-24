這個學校500師生都能寫書法 今天寫字助創世

2019-01-24 18:25 聯合報 記者 聯合報 記者 翁禎霞 ╱即時報導



屏東縣公館國小500師生都能寫書法，小朋不但在學校寫，回家寫，春節前幫社區寫春聯，今天還協助創世屏東分院寫春聯換發票，創世屏東分院院長林艾樺很驚訝，現在很多人都不寫書法了，這個學校居然人人都能寫，學校老師也說，連校長都拿毛筆批公文。

創世屏東分院將於1月26日舉辦周末愛心市集，公館國小校長李忠屏今天上午帶著2位老師及6位小書法家，到創世屏東分院寫春聯，民眾在26日的創世愛心市集中，只要以3張發票就可以兌換一副由公館國小師生所寫的春聯。

公館國小推動「雲墨書法」為學校的理念課程已經多年，目前低年級每周有一堂書法課，3年級以上每周有兩堂，經過多年的培養，如今不但全校470多位學生人人能寫，全校40多位老師也都能寫一手書法。

校長李忠屏原本也少提筆寫書法，不過如今不但拿毛書批公文，今天還能現場寫春聯應景，他說，學校就有大師李國揚等老師，而且長期耳濡目染，很自然拿筆也就不生硬了。5年級的學生許茗捷也分享自己剛開始並不喜歡書法，一直到3年級時才愛上寫字的感覺，從中學習靜心。另一位學生簡湘蓉還包辦家中的春聯，對於今日可以寫書法做愛心，都覺得非常有意義。